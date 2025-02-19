На Ямале открыли полигон для испытания БПЛА

© sever-press.ru

Арктический испытательный центр открыли в окружной столице. Теперь в регионе созданы все условия для испытаний новых моделей беспилотников. Все больше сфер используют беспилотную авиацию. Запуск подобной инфраструктуры для нее на Ямале открывает новые возможности для развития региона, включая мониторинг окружающей среды, доставку грузов, поисково-спасательные операции и другие важные задачи. Округ намерен и дальше развивать это направление, укрепляя свои позиции как лидера в области беспилотных технологий в Арктике.

© sever-press.ru

Арктический испытательный центр — единственная в России площадка, где одновременно базируются пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Благодаря этому обслуживание беспилотников будет осуществляться теми же специалистами, которые обладают опытом работы с пилотируемой авиацией, это позволит повысить его качество. В дальнейшем инфраструктуру центра планируют использовать для построения гибкой маршрутной сети, что значительно снизит транспортные издержки и повысит скорость доставки грузов, а также сертификации и испытаний новых моделей беспилотников.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

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