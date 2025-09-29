Сваебойная установка СП-49-продукция завода ЧЗПТ
Выставка российской строительно-дорожной техники «Стройдорэкспо-2025» и форум «Спецмашэкспо-2025» состоялась в начале сентября в Челябинской области.
Завод ЧЗПТ привез саебойную установку СП-49, так как полный цикл производства данной машины никто не производит.Копер с успехом применяется в промышленном, гражданском и индивидуальном строительстве.
Этому способствуют его хорошие эксплуатационные возможности:При навешивании комплекта бурильного оборудования БО 09 или БО 20 производится бурение скважин диаметром до 450…500 мм при длине до 10 м.Копер, монтируемый на раме трактора DR-10LMT, отличается компактностью и лёгкостью в управлении. Многофункциональный джойстик у СП 49 легко отрабатывает команды, а устройства подогрева двигателя и АКБ, кабина с двойным стеклопакетом и ряд других удобств обеспечивают машинисту копра комфортные условия труда.
Выставка российской строительно-дорожной техники «Стройдорэкспо-2025» и форум «Спецмашэкспо-2025» состоялась в начале сентября в Челябинской области. Организатором выступил Минпромторг России.На экспозиции выставки свои новейшие образцы техники представили ведущие российские предприятия из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Кургана, Коврова, Чебоксар, Барнаула, Смоленска и других городов. Среди участников — завод СпецАгрегат, завод Алтайлесмаш, Спецдормаш и многие другие — всего более 80 производителей и дилеров техники, а также поставщиков комплектующих и материалов.
