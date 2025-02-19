В Эфиопии открылся многофункциональный информационный хаб Sputnik

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Открытие редакционного центра (многофункционального информационного хаба) Sputnik прошло в столице Эфиопии Аддис-Абебе в среду.

В многофункциональном редакционном центре планируется создавать контент для радио, сайта, соцсетей и приложений на амхарском и английском языках, осуществлять корреспондентскую работу, в том числе при Африканском союзе (в Аддис-Абебе находится штаб-квартира союза). При этом уже запущены несколько проектов на амхарском языке, официальном языке Эфиопии, в том числе Telegram-канал и мобильное приложение, которое находится в процессе внедрения в пакет местного Телекома. Новый информационный хаб Sputnik в Эфиопии станет первым отделением российских СМИ, вещающим на амхарском языке, работать в нём будет от 30 до 40 человек.

В честь открытия редакционного центра Sputnik в столице Эфиопии также запустят городской автобус с символикой СМИ.Sputnik — международное мультимедийное новостное агентство и радио с главным офисом в Москве, охват аудитории радио Sputnik насчитывает порядка 200 миллионов слушателей по всему миру.Африканское направление — один из приоритетов развития Sputnik в последние годы. В настоящее время радиопрограммы Sputnik Африка на французском и английском выходят в эфир в Нигерии, Камеруне, Нигере, Мали, Гвинее, Ботсване, Малави, Замбии. Sputnik Африка — член Африканского вещательного союза и недавно стал лауреатом медиаконкурса этого Союза в номинации «лучший радиоподкаст об Африке». В радиоэфирах Sputnik Африка регулярно выходят эксклюзивные интервью с президентами, министрами и другими политическими и общественными деятелями стран африканского континента.

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