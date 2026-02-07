УБС Як-130 поставлены ВВС Эфиопии
Военно-воздушные силы Эфиопии стали восьмым покупателем учебно-боевых самолетов Як-130, которые производятся на Иркутском авиационном заводе. Ранее самолеты Як-130 были поставлены в ВВС Белоруссии, Ирана, Лаоса, Вьетнама, Алжира, Бангладеш, Мьянмы.
Видео с авиашоу, на котором были показаны четыре новых самолета с бортовыми номерами 2301-2305, было опубликовано на странице одного из руководителей африканского государства.
Предположительно контракт на закупку Эфиопией самолетов Як-130 постройки Иркутского авиационного завода предусматривает поставку 10 самолетов Як-130.
Также на авиашоу были представлены российские самолеты, поставленные для ВВС Эфиопии в 2025 году.
