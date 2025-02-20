В новом корпусе автозавода «Урал» в Миассе начали собирать кабины

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Сегодня, 20 февраля, в рамках форума «Патриоты Урала», который стартовал в Миассе, прошла проинспекция хода строительства нового сборочного корпуса автозавода «Урал». Возведение объекта станет главным этапом масштабного инвестиционного проекта технического перевооружения предприятия.

Выход на полную проектную мощность нового цеха запланирован на вторую половину 2025 года. Тем не менее, уже сейчас здесь начали собирать первые кабины для трудоемких машин. Всего предприятием на новом участке планируется выпускать около 5500 машин в год, что обеспечит выполнение продуктовой стратегии предприятия. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

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