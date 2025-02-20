ПАО «КАМАЗ»

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В Архангельске протестировали автобус пригородного сообщения марки НЕФАЗ, который прибыл из Татарстана

Автобус НЕФАЗ работает на дизельном топливе. Он низкопольный, большой вместимости — там могут находиться до 86 человек. В салоне 36 сидячих мест и 9 камер видеонаблюдения.

Испытывать транспортное средство будет ООО «Автоперевозки» в рамках сотрудничества с группой компаний «КАМАЗ», министерством транспорта Архангельской области и дилером, компанией «Техинком Питер».

Как пояснил замминистра транспорта Сергей Фокин, возможность тестирования автобуса обсуждалась на заводе «КАМАЗ» во время рабочей поездки в Республику Татарстан: «На заводе была продемонстрирована технологическая цепочка производства подвижного состава группы компании „КАМАЗ“, начиная от грузовиков, заканчивая подвижным составом. И, собственно, в ходе демонстрации и переговоров нам предоставили в опытную эксплуатацию, на временное пользование, данную модель».

Сергей Фокин отметил, что при тестировании перевозчик будет обращать внимание на качество транспорта, его ремонтопригодность и то, как он работает зимой: «Наша задача посмотреть, как подвижной состав себя поведет в наших климатических условиях. Поэтому очень актуально, что его в зимний период нам предоставили. Мы должны понимать, удовлетворит ли он пассажиров, транспортное предприятие. При удовлетворительной эксплуатации, если данная модель проявит себя хорошо, ее можно будет рассматривать в качестве приобретения».

Автобус планируют запустить на маршруте № 144 «Архангельск — Новодвинск». Гендиректор компании «Автоперевозки» Николай Карягин сообщил, что он будет эксплуатироваться месяц.

«В течение 30 дней мы должны дать отзывы по автобусу, по возможным возникшим проблемам или по отсутствию проблем. Насколько автобус комфортен в длительных поездках. Насколько он эксплуатационно пригоден и технически подготовлен к работе в нашем регионе. Всё это мы хотим совместно с заводом, с дилером оценить. И, возможно, дополнительно для завода появится информация, что улучшить, или подтвердить их инженерную разработку в полном объеме. Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество», — прокомментировал перевозчик.

На данный момент НЕФАЗ ещё не вышел на линию, но, по словам Николая Карягина, уже заметны его преимущества в сравнении с другими междугородними автобусами: «Крайне тихо, комфортно в автобусе — отсутствие вибраций, повышенных шумов. Конструкторы смогли найти золотую середину в работе двигателя. Также мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день не все пассажиры имеют полноправную доступность в транспорте пригородного направления. Этот автобус даёт равные возможности всем — это и пассажиры пожилого возраста, так как имеется низкопольная конструкция, и лица с ограниченными возможностями, и пассажиры с колясками».

В автобусе также установлен валидатор, но, вероятнее всего, принимать оплату за проезд у пассажиров будет кондуктор.

«Система, которая установлена дилером, не эксплуатируется в Архангельской области. Сможем ли мы запустить её или нет — сейчас вопрос решается. Если у нас это получится, то мы воспользуемся этой возможностью», — пояснил Николай Карягин.

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Автопарк уфимского муниципального предприятия АО «Спецавтохозяйство по уборке города» пополнился новыми КАМАЗами

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Специализированные мусоровозы МКЗ-43082 на шасси КАМАЗ Компас 12 с универсальным еврозахватом предназначены для механизированной погрузки твёрдых бытовых отходов, их уплотнения, транспортировки и выгрузки. Внутри кузова расположен мощный механизм прессования, который позволяет машине вывозить до 10 кубических метров отходов с коэффициентом 1:6. Также эта техника имеет улучшенную конструкцию кузова, предотвращающую утечку жидкостей и органических веществ.

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Официальный партнёр «КАМАЗа» — «РИАТ» — отгрузил автотопливозаправщик АТЗ-12 на шасси КАМАЗ в ХМАО-Югру

Специалисты ОАО «РИАТ» произвели покраску кабины КАМАЗ-43118-3049-76 в белый цвет, утепление кабины, а также установили автономный отопитель Планар 4Д для эффективной работы техники в трудных климатических условиях, характерных для северных регионов. После завершения всех доработок на шасси была установлена надстройка АТЗ-12.

Автотопливозаправщик уже отправился в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. Условия работы в этом регионе являются хорошей проверкой надёжности и выносливости машины: спецтехника КАМАЗ-РИАТ показала себя достойно.

«КАМАЗ» в сотрудничестве с российскими предприятиями ведёт работу по обеспечению страны необходимой спецтехникой. Среди преимуществ грузовиков КАМАЗ-РИАТ — отличные мощностные и тяговые характеристики, терпимость к перегрузкам и высокая эксплуатационная надёжность, топливная экономичность и высокая ремонтопригодность.

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