В Московской области открылся завод по выпуску кабельно-проводниковой продукции и щитов

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На базе технопарка «Королёв» в Московской области запущен в работу завод по выпуску кабельного оборудования. Инвестором выступила компания «Кабельные Системы и Технологии».

В создание нового производства инвестировано свыше 500 млн рублей.

В технопарке компания занимается разработкой современных систем электрического обогрева, что применяются в резервуарах, трубопроводах и на кровле предприятий. За счёт мощностей нового завода компания рассчитывает выпускать вдвое больше этой продукции.

Как отмечает зампред, уже в 2025 году организация намерена изготовить на новом предприятии 200 систем регулирования электрообогрева, более 30 тыс. креплений для нагревающего кабеля, а также минимум 5 тыс. взрывозащищённых клеммных коробок и такое же количество нагревательных секций.

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