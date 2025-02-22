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Kотенко Cергей 22 февраля 2025, 21:24 26 Новые заводы и цеха

В Московской области открылся завод по выпуску кабельно-проводниковой продукции и щитов

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 © indpages.ru

На базе технопарка «Королёв» в Московской области запущен в работу завод по выпуску кабельного оборудования. Инвестором выступила компания «Кабельные Системы и Технологии».

В создание нового производства инвестировано свыше 500 млн рублей.

В технопарке компания занимается разработкой современных систем электрического обогрева, что применяются в резервуарах, трубопроводах и на кровле предприятий. За счёт мощностей нового завода компания рассчитывает выпускать вдвое больше этой продукции.

Как отмечает зампред, уже в 2025 году организация намерена изготовить на новом предприятии 200 систем регулирования электрообогрева, более 30 тыс. креплений для нагревающего кабеля, а также минимум 5 тыс. взрывозащищённых клеммных коробок и такое же количество нагревательных секций.

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Источник: https://indpages.ru/news/otkrilsya-...ktseeee/?ysclid=m7ee6rhet6850854945

кабельная промышленность, Московская область
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