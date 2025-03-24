В Перми запущено производство волоконно-оптических кабелей

© permkrai.ru

24 марта пермское предприятие «Камский кабель» запустило новую производственную площадку по выпуску волоконно-оптических кабелей.

Проект реализован в отдельном цехе, который был обновлён и реконструирован под требования и специфику производства волоконно-оптических кабелей.

Новое производство имеет мощность более 10 тыс. км продукции в год.

Волоконно-оптические кабели используются в создании высокоскоростных сетей передачи данных.

Новый кабель дополнит линейку продукции предприятия, которая уже насчитывает более 75 000 маркоразмеров различных кабелей и проводов. По результатам запуска производства «Камкабель» сможет выйти на новые сегменты рынка и расширит свои компетенции.

ООО «Камский кабель» входит в тройку лидеров кабельных заводов России и стран СНГ по переработке металлов. Завод обеспечивает потребности страны в современной кабельной продукции начиная с 1957 года. Сегодня на «Камском кабеле» работает около 3 тысяч сотрудников.

Постоянными клиентами «Камского кабеля» являются крупнейшие компании из основных отраслей экономики: нефть, газ, энергетика, строительство, металлургия, горнодобывающая, атомная и химическая промышленность. Предприятие поставляет кабель для эффективного энергообеспечения НПЗ, ГПЗ, СПГ, ГОКов, шахт и разрезов, ГЭС, АЭС, инфраструктурных проектов и прочих стратегических объектов.

На волоконно-оптический кабель под ТМ «НЭТКАБ» «Камский кабель» получил декларации Минцифры России, а также сертификат на негорючие кабели, подтверждающий их соответствие требованиям пожарной безопасности.

© permkrai.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈