Тепличный комплекс на Камчатке. Добыча сельди на Сахалине. Семеноводческий комплекс под Липецком

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Новые заводы и модернизированные производства гражданской продукции России. Новое производство на фармацевтическом заводе «Велфарм-М», «ЭкоНива» запустила комбикормовый цех в Новосибирской области, Производитель косметики «Аравия» запустил новый завод в Подмосковье. Компания Ростеха безвозмездно передала Самарской области 67 машин скорой помощи, Производственная линия по выпуску творога «Простоквашино» запущена на Саранском молочном комбинате.

В этом выпуске:

0:00 — Вступление

0:06 — Запущено новое производство на фармацевтическом заводе «Велфарм-М»

0:42 — «ЭкоНива» запустила комбикормовый цех в Новосибирской области

1:18 — Группа агропредприятий «Ресурс» открыла новый Комбинат глубокой переработки мяса «Август» в промышленном центре Ставропольского края

2:00 — Производственная линия по выпуску творога «Простоквашино» запущена на Саранском молочном комбинате

2:47 — В Камчатском крае открыли первый в регионе современный тепличный комплекс с круглогодичным циклом производства

3:36 — На Сахалине ведется активное строительство завода по глубокой переработке рыбы

4:24 — Производитель косметики «Аравия» запустил новый завод в Подмосковье

5:07 — «Агропромкомплектация» начала поставлять корма с комбикормового завода в Ряжске на свои свинокомплексы

5:30 — ООО «Кубаньмасло» ввело в эксплуатацию два новых зернохранилища на производственной площадке в Ефремовском муниципальном округе Тульской области

5:57 — ГК «Агротек» завершила строительство и запустила селекционно-семеноводческий комплекс на территории Елецкого участка особой экономической зоны

6:30 — В рамках реализации программы импортозамещения уральская компания «Промет-Урал» под Екатеринбургом ввела в эксплуатацию новый цех по выпуску рентгенозащитных изделий

7:21 — Компания Ростеха безвозмездно передала Самарской области 67 машин скорой помощи

7:43 — Компания СОЛЛЕРС передала медучреждениям Республики Татарстан 50 автомобилей скорой медицинской помощи на базе цельнометаллических фургонов Sollers Atlant

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