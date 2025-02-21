В Чебоксарах открыли новую школу: прошел первый учебный день

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В Чебоксарах открылась новая школа. Строительство началось летом 2022 года, стоимость объекта оценивалась в 1,4 миллиарда рублей.

В микрорайоне Университетском открылась новая школа, что стало долгожданным событием для местных жителей. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1500 учеников, оснащено современными средствами обучения и предлагает занятия по различным направлениям, включая гуманитарные науки и технологии. Особое внимание уделено спортивным и творческим секциям, что позволит каждому ребенку развивать свои таланты.

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Новая школа находится в непосредственной близости к детскому саду и Чувашскому государственному университету, что создаст удобную систему профориентации для детей. 14 февраля в учреждении прошли первые занятия для детей. Первыми за парты сели ученики младших классов.

© pg21.ru

© pg21.ru

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