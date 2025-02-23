Первая очередь жилого квартала «Ю» в Иннополисе и новости дизайна в России

© prorus.ru

Мы уже давно следим за развитием города Иннополис в Республике Татарстан: в отличие от столичного Сколково, он начал развиваться с университетского кампуса и всей сопутствующей инфраструктуры, а не с технопарка со стартапами и жилья на продажу. Тем интереснее, удастся ли превратить эту территорию в полноценный город — а тем временем здесь начинают появляться новые жилые кварталы, рассчитанные как для продажи сотрудникам научных центров и компаний-резидентов, так и на всех, кто принял решение переехать в Иннополис.

Новый жилой кластер создан в духе современной европейской архитектуры. Всего комплекс предусматривает 12 урбан-блоков, но первая очередь строительства состоит из семисекционного многоквартирного дома высотой от 5 до 7 этажей и двух урбан-вилл.

Также внутри квартала организована парковая зона, проложен пешеходный бульвар, сформирована мультифункциональная общественная и коммерческая инфраструктура.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Офис для группы компаний «Велта» в Москве

Заказчиком офисного пространства в московском бизнес-центре «Art Residence» выступила компания, работающая в сфере аутсорсинга и подбора персонала. Перед архитекторами стояла задача создать нескучный офисный интерьер, при этом заказчик приветствовал любые идеи и давал полную свободу выбора концепции (но в рамках определенного бюджета).

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Основные материалы проекта: стекло, бетон, металлизированные поверхности и мозаика. Колористическим решением в оформлении интерьера стал микс сложных пастельных оттенков — мятного, горчичного, сиреневого и карамельного, использование техники color block и паттерна «клетка» для отдельных помещений.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Офис угольной компании «Распадская» в Москве

В пространстве угольной компании перемешались технологии, дизайн, искусство и природа. Заказчик, выбрав архитекторов OFFCON среди нескольких претендентов, оценил идею круговорота жизни в природе и ее тонкого вплетения в офисное пространство.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Жилой дом E27 в Перми

Неразрывная связь между зданием и контекстом — один из ключевых принципов архитектурного проектирования MLA+. Исходя из этого главным вызовом пермского проекта стал поиск формы, которая учитывала бы средовые особенности исторической морфологии квартала, формировала чувство «своего» пространства и отвечала требованиям бизнес-класса.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Архитекторы делают мебель: Clipchair от FORM

Вера Одынь, руководитель бюро FORM, давно живет между Россией и Бразилией. Так что ее новый объект — «стул-скрепка» — создавался одновременно для обоих рынков. Вера сделала ставку на модернизм: в Бразилии он уже давно стал частью культурного кода. И не прогадала: в России пилотный образец стула, представленный на ярмарке Blazar, купили еще до официального открытия.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Металл и особенно алюминий — для Веры своеобразный объект фетиша («Меня манит его мягкое теплое свечение»). А так как фабрика Eos специализируется на создании необычных предметов мебели и арт-объектов — в том числе из алюминия — идея создать предмет именно из металла пришла сама по себе. Алюминий хорош тем, что он прекрасно ведет себя как внутри помещений, так и на улице. Пусть он мягче, чем сталь, но зато естественно и красиво стареет.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Архитекторы делают мебель: Punto Group и Wowhaus

Совместный продукт 2024 года от известного производителя парковой мебели и бюро Wowhaus — это амфитеатр, модульные навесы, барная стойка, столы, стулья и шезлонги. Однако авторы позиционируют DOODLE как «коллекцию микроархитектуры» — потому как эти предметы масштабируют «ту самую» атмосферу пространств Wowhaus (Института Strelka, Парка Горького, Казанской набережной в Туле, Красногвардейских прудов) — и переносят ее в любое другое место. Так осуществляется переход от «микро» к «макро».

© prorus.ru

Стол из коллекции DOODLE © prorus.ru Стулья из коллекции DOODLE © prorus.ru Амфитеатр из коллекции DOODLE © prorus.ru

Например, когда придумывали амфитеатр, то сделали слепки с мягких подушек, на которых в разных позах сидели люди, и напечатали их на 3D-принтере — получились удобные накладки на сиденья. Амфитеатр — это ключевой элемент коллекции, да и какой проект Wowhaus без него обходился? Причем в DOODLE он может быть буквально бесконечным: подходящую конфигурацию можно собрать и для жилого двора, и для городского парка, и для интерьеров театра или музея.

Кровать с навесом из коллекции DOODLE © prorus.ru Модульный навес из коллекции DOODLE © prorus.ru

Центральным элементом экспозиции Doodle на фестивале «Зодчество» стал арт-объект «Сустав» — конструкция представляет увеличенную декоративную деталь, которая придумана в рамках коллекции © prorus.ru

Кровать из коллекции DOODLE © prorus.ru Раздевалка из коллекции DOODLE © prorus.ru Шезлонги из коллекции DOODLE © prorus.ru

Кресла из коллекции DOODLE © prorus.ru Скамья из коллекции DOODLE © prorus.ru

Статья посвящена Народу России и Вооруженным Силам России!Достойные Защитники Отечества и справедливости во всем мире!

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен