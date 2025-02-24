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termometrix 24 февраля 2025, 10:29 7670 Видеоблог

Ход строительства скоростной дороги от Владивостока до Находки

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180 специалистов ООО «Трансстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой) и 50 единиц техники работают сейчас на участке скоростной дороги от Владивостока до Находки с 18 по 40 км.

Строительство скоростной дороги возобновили в Приморье. Это третий этап трассы, которая свяжет Владивосток, Находку и порт Восточный. Сейчас работы ведутся на участке с 18 по 40 километр.

Ранее установленные сроки сдвинулись — постоянный мониторинг состояния дороги выявил на отдельных участках оползневые слои. Вовремя обнаруженные сложности позволили скорректировать ход работ.

Сложность участка заключается в том, что здесь грунты очень насыщены водой. И чтобы в будущем она не создавала проблем, сейчас здесь строят магистральную водоотводную систему для перехвата осадков.

 © vk.com

Всего таких участков на строящейся трассе — четыре, где из-за глубинных процессов произошли подвижки оснований земляного полотна.

Владислав Пак, главный инженер филиала «Дальневосточный» ООО «Трансстроймеханизация» (Дивизион «Дороги и Мосты» НПС):

«Мы делаем планировку местности и воду отводим в водоотводные каналы. То есть магистральные — толстые большие, потом единый магистральный канал уходит через трубу, через дорогу. И маленькие ВКОшки, которые собирают воду и осушают. И все проходит в едином процессе».

На завершение строительства дороги предусмотрены средства в федеральном и краевом бюджетах. По условиям контракта, работы завершатся через три года, но при благоприятном стечении обстоятельств движение на участке от Артёма до села Царёвка Шкотовского округа может быть открыто досрочно — в конце следующего года.На участке в обход Смоляниново, где ведутся работы, по проекту появятся три моста, пять путепроводов и одна развязка.

Сейчас у нас сроки окончания строительства — это 2027 год, с вводом в эксплуатацию — 2028. Понятно, эти сроки как бы сейчас заложены такие, из реалей, но мы постараемся сделать ее гораздо быстрее. То есть, если произойдет сдвижка средств федеральных, поскольку мы строим при поддержке федерального бюджета, то планируем ее завершить в 2026 году, в конце, чтобы ввести уже в 2027 году.

Новая дорога станет важной транспортной артерией юга Приморья. Скоростная трасса имеет большое значение для работы морских портов, а также для туристической отрасли.

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Источник: https://vk.com/tsm_ru?w=wall-215541569_1374

строительство
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    25.02.2501:06:32

    ++++++         

    Такие инвестиции впечатляют. Они реально изменяют страну.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:00 25.02.25
    #1297360
    • Нет аватара termometrix
      26.02.2508:32:04

      Чем больше капиталовложений в целом, тем лучше для страны.Особенно когда речь идет о таких тяговых проектах.Инвестиции в основной капитал должны осуществлять все компании и государство: от малого бизнеса до крупных компаний и предприятий.

      Зы.Но конкретно по этому проекту от Шкотово до Находки и порта Восточный запланирована только реконструкция и возможное расширение дороги. По мнению Счетной палаты, затраты в размере около 310 млрд рублей (в ценах 2022 г.) неоправданно высоки,более того, интенсивность движения «не такая уж и большая».Протяженность этого участка составляет около 100 километров.Хотя эта величина расходов имеет свое логическое объяснение, поскольку этот участок трассы имеет крайне сложный рельеф и геологию.Планируется строительство многих дорожных объектов, как капитальных, так и сложных: новых мостов, гидротехнических сооружений, путепроводов, развязок и т. д. Все это означает большую цену за этот участок трассы.

      https://tass.ru...nomika/14279873

      Отредактировано: termometrix~19:47 26.02.25
      #1297455
      • Clausson Clausson
        26.02.2516:34:22

        По мнению Счетной палаты, затраты

        Хорошо, что её не было в 1891 году когда начали строительство Транссибирской магистрали. А то бы так и ездили на подводах до дальнего Востока, потому что интенсивность движения не такая уж там и большая.

        Впрочем уже бы не ездили, ибо не было бы у нас его.

        Как можно говорить о развитии Дальнего Востока, иметь под это Федеральный проект, специальные административные, правовые, инвестиционные режимы, более 500 отдельных законов, территории опережающего и т. д. и тп… И тут… так вообще никакого движения не будет если не создать инфраструктуру.

        Я понимаю, должны быть «противовесы» и прочая бла-бла-бла. По факту получаются не противовесы, а стояночные тормоза.

        Отредактировано: Clausson~16:35 26.02.25
        #1297518
        • Нет аватара termometrix
          26.02.2516:43:28

          Совершенно верно.Полностью согласен.Однако…

          Ни Юго-Западной хорды Екатеринбург-Краснодар, ни нового направления А-147 Джубга-Сочи, ни КАД-2, т. е. самых на сегодня востребованных трасс, ничего этого в ближайшее пять лет не будет. Деньги нужны на восстановление Донбасса и Новороссии.

          Ну что же, это действительно сейчас очень важно для людей и для страны в целом! Дороги, пока подождут.

          Отредактировано: termometrix~17:48 26.02.25
          #1297522
          • Clausson Clausson
            26.02.2518:11:30

            Ну если уж говорить про «пока еще», то пока еще добрая треть бюджета это оборона и безопасность. Будем надеяться что это последний бюджетный год так. Но я не согласен с тем, что Новороссия должна стать абсолютным приоритетом для федерального бюджета. Поможем, в том числе и за счет региональных бюджетов, что собственно и происходит. Но программу развития Дальнего Востока сворачивать нельзя. За Дальним Востоком будущее страны. Основные будущие события мировой истории надолго будут происходить там. Поэтому тормозить на ДВ направлении нельзя через немогу.

            #1297525
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              26.02.2518:29:36

              Абсолютно поддерживаю Ваше мнение. ДВ критически важен для страны.

              #1297527
            • Нет аватара termometrix
              26.02.2519:13:39

              Но программу развития Дальнего Востока сворачивать нельзя.

              Разработана комплексная программа развития Дальнего Востока, включающая множество инфраструктурных проектов.Все надеемся, что не будет никаких задержек в их реализации и сокращения финансирования проектов со стороны государственных органов и институтов.Оптимальный вариант — это планомерное пространственное развитие всей страны. Конечно, Дальний Восток слишком долго оставался без внимания, слишком долго многие программы там недофинансировались. Учитывая глобальный геополитический и геоэкономический вектор, я полностью с Вами согласен, что один из главных полюсов мирового прогресса движется в этом направлении.Мое мнение в данном случае не имеет практического значения. Государство решает, как распределять денежные потоки на инвестиционное развитие.Время покажет.

              Отредактировано: termometrix~19:38 26.02.25
              #1297532
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