Ход строительства скоростной дороги от Владивостока до Находки

180 специалистов ООО «Трансстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой) и 50 единиц техники работают сейчас на участке скоростной дороги от Владивостока до Находки с 18 по 40 км.

Строительство скоростной дороги возобновили в Приморье. Это третий этап трассы, которая свяжет Владивосток, Находку и порт Восточный. Сейчас работы ведутся на участке с 18 по 40 километр.

Ранее установленные сроки сдвинулись — постоянный мониторинг состояния дороги выявил на отдельных участках оползневые слои. Вовремя обнаруженные сложности позволили скорректировать ход работ.

Сложность участка заключается в том, что здесь грунты очень насыщены водой. И чтобы в будущем она не создавала проблем, сейчас здесь строят магистральную водоотводную систему для перехвата осадков.

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Всего таких участков на строящейся трассе — четыре, где из-за глубинных процессов произошли подвижки оснований земляного полотна.

Владислав Пак, главный инженер филиала «Дальневосточный» ООО «Трансстроймеханизация» (Дивизион «Дороги и Мосты» НПС):

«Мы делаем планировку местности и воду отводим в водоотводные каналы. То есть магистральные — толстые большие, потом единый магистральный канал уходит через трубу, через дорогу. И маленькие ВКОшки, которые собирают воду и осушают. И все проходит в едином процессе».

На завершение строительства дороги предусмотрены средства в федеральном и краевом бюджетах. По условиям контракта, работы завершатся через три года, но при благоприятном стечении обстоятельств движение на участке от Артёма до села Царёвка Шкотовского округа может быть открыто досрочно — в конце следующего года.На участке в обход Смоляниново, где ведутся работы, по проекту появятся три моста, пять путепроводов и одна развязка.

Сейчас у нас сроки окончания строительства — это 2027 год, с вводом в эксплуатацию — 2028. Понятно, эти сроки как бы сейчас заложены такие, из реалей, но мы постараемся сделать ее гораздо быстрее. То есть, если произойдет сдвижка средств федеральных, поскольку мы строим при поддержке федерального бюджета, то планируем ее завершить в 2026 году, в конце, чтобы ввести уже в 2027 году.

Новая дорога станет важной транспортной артерией юга Приморья. Скоростная трасса имеет большое значение для работы морских портов, а также для туристической отрасли.

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