Ход строительства новых объектов здравоохранения

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Новый корпус Камчатской краевой больницы.Первая очередь

https://kam-kray.ru/news/39064-stroitelstvo-i-osnaschenie-sovremennyh-bolnic-tehnologicheskii-proryv-v-medicine.html

Новый комплекс онкологической больницы № 62 в Сколково

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Новый хирургический корпус Областной детской клинической больницы в Челябинске

Проект:

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Реализация:

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Новый корпус ЦРБ в Николаевске-на-Амуре планируется сдать в эксплуатацию летом

В новом здании будут принимать и жителей северных районов

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