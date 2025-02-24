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termometrix 24 февраля 2025, 18:16 418 Фотофакты

Ход строительства новых объектов здравоохранения

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 © kam-kray.ru

Новый корпус Камчатской краевой больницы.Первая очередь

https://kam-kray.ru/news/39064-stroitelstvo-i-osnaschenie-sovremennyh-bolnic-tehnologicheskii-proryv-v-medicine.html

Новый комплекс онкологической больницы № 62 в Сколково

 © b1.mskagency.ru

 © m24.ru

Новый хирургический корпус Областной детской клинической больницы в Челябинске

Проект:

 © odkb74.ru

Реализация:

 © pchela.news

Новый корпус ЦРБ в Николаевске-на-Амуре планируется сдать в эксплуатацию летом

В новом здании будут принимать и жителей северных районов

 © habinfo.ru

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Источник: https://minzdrav.gov.ru/

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