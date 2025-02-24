Ход строительства новых объектов здравоохранения

Ход строительства новых объектов здравоохраненияСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый корпус Камчатской краевой больницы.Первая очередь
https://kam-kray.ru/news/39064-stroitelstvo-i-osnaschenie-sovremennyh-bolnic-tehnologicheskii-proryv-v-medicine.html
Новый комплекс онкологической больницы № 62 в Сколково
Новый хирургический корпус Областной детской клинической больницы в Челябинске
Проект:
Реализация:
Новый корпус ЦРБ в Николаевске-на-Амуре планируется сдать в эксплуатацию летом
В новом здании будут принимать и жителей северных районов
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