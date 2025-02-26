Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил МЧС России партию снегоболотоходов ТМ-140

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Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав Госкорпорации Ростех, передал МЧС России первую в 2025 году партию снегоболотоходов ТМ-140. Эти машины отличаются высокой проходимостью и способны эффективно работать даже при экстремально низких температурах. Техника, произведенная Курганмашзаводом, уже отправлена к месту службы в Республику Саха (Якутия).

ТМ-140 построен на гусеничном шасси и имеет массу 11 тонн. Уникальной особенностью машины является низкое удельное давление на грунт — всего 0,22 кгс/см², что позволяет ей преодолевать снежные заносы, болотистую местность и другие сложные препятствия. Кроме того, снегоболотоход способен двигаться на плаву со скоростью до 4 км/ч, что значительно расширяет его функциональные возможности.

Машина оснащена универсальной грузовой платформой, на которую можно устанавливать различные модули и специализированное оборудование. Также ТМ-140 оборудован комфортабельной отапливаемой кабиной с шумоизоляцией, что снижает утомляемость экипажа во время длительных операций.

«Снегоболотоходы ТМ-140 — это надежная и проверенная техника, что является визитной карточкой продукции Ростеха. В начале года эти машины успешно прошли испытания в рамках учений „Безопасная Арктика — 2025“, организованных МЧС России. За время экспедиции снегоболотоходы преодолели более 2,5 тысяч километров и помогли ликвидировать 20 условных происшествий, подтвердив свою эффективность в экстремальных условиях», — отметили в Ростехе.

Холдинг «Высокоточные комплексы» специализируется на производстве широкого спектра специальной техники, включая роботизированные комплексы для гуманитарного разминирования «Шмель», робота-пожарного АНТ 1000ПМ и другого высокотехнологичного оборудования.

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