Новости строительной отрасли

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БЫЛО/СТАЛО: Херсонский технический университет в Геническе
Капитальный ремонт учебного корпуса университета общей площадью свыше 1,2 тыс. кв. метров стартовал в начале 2024 года.
Менее чем за год строители провели полный комплекс ремонтных работ: обновили кровлю, остекление и инженерные коммуникации, провели отделку всех внутренних помещений и фасада здания.
Сегодня в современных и комфортных аудиториях вуза занимается более 200 студентов.
В детско-юношеской спортивной школе № 1 Первомайска началась отделка чаши 25-метрового бассейна
На объекте площадью более 3,6 тыс. кв. метров строители уже усилили несущие конструкции, заменили кровлю и остекление, приступили к фасадным и внутренним отделочным работам. Также специалисты начали отделку чаши 25-метрового бассейна объемом 900 кубических метров.
Внутри и снаружи здания спортивной школы реставраторы восстанавливают две исторические керамические мозаики, изображающие советских спортсменов.
СПАСИБО, СТРОИТЕЛЬ: заместитель директора Северодонецкой спортивной школы № 1 благодарит строителей за восстановление образовательного учреждения
В трехэтажном здании школы площадью более 6 тыс. кв. метров строители восстановили и усилили все несущие конструкции, заменили кровлю, остекление и инженерные системы.
Также там были полностью обновлены теннисные корты и залы для игры в волейбол, мини-футбол и настольный теннис, помещения для занятий боксом, дзюдо и самбо.
БЫЛО/СТАЛО: Северодонецкий колледж промышленно-строительных и бытовых технологий
Капитальный ремонт колледжа ни разу не проводился с момента возведения здания в 1965 году.
В 2022 году объект площадью более 4,7 тыс. кв. метров получил сильные повреждения. Специалистам предстояло провести масштабное восстановление трехэтажного здания колледжа.
Сегодня в обновлённых аудиториях уже обучаются студенты. Колледж вновь занимается подготовкой специалистов строительной отрасли, в том числе — столяров, сварщиков, маляров, монтажников и каменщиков.
На территории Федерального детского реабилитационного центра в Новосибирской области началось строительство пансионата
В хирургическом корпусе городской больницы № 2 Мариуполя началось устройство новой кровли
На объекте площадью более 2 тыс. кв. метров специалисты уже восстановили и усилили несущие конструкции здания, утеплили фасад, заменили дверные и оконные блоки.
Внутри здания ведется отделка помещений и устройство новых инженерных систем.В ходе ремонта в хирургическом корпусе обновятся приемное отделение, операционный блок, палаты интенсивной терапии и стационарного лечения. Помимо этого, строители благоустроят прилегающую территорию.
Завершить полный комплекс ремонтно-восстановительных работ на объекте планируется до конца текущего года.
Всего до конца 2025 года ППК «Единый заказчик» планирует восстановить инфраструктуру 17 медицинских учреждений Мариуполя. Масштабные работы ведутся в больнице интенсивного лечения, в корпусах больниц № 1 и № 8, больницы скорой медицинской помощи и на других объектах.
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termometrix
26.02.2522:05:47