стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Nelton 26 февраля 2025, 20:07 287 Энергетика и ТЭК

В РФ впервые собственными силами отремонтировали LM6000 производства General Electric

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

26 ФЕВ, 11:35 В РФ впервые собственными силами отремонтировали импортную газовую турбину

Речь идет об установленной на Воронежской ТЭЦ-2 газовой турбине LM6000 производства General Electric

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уникальный ремонт импортной газовой турбины собственными силами без привлечения компании-изготовителя впервые осуществлен в России. Об этом ТАСС сообщил директор сервисного центра АО «Квадра» (входит в дивизион Росатома — АО «Росатом инфраструктурные решения», РИР) Александр Иконников.

Речь об установленной на Воронежской ТЭЦ-2 газовой турбине LM6000 производства General Electric.

«Впервые в России был произведен средний ремонт турбины такого класса собственными силами без привлечения компании-изготовителя. Работы осуществлялись сервисным центром АО „Квадра“ с привлечением технологических партнеров из числа отечественных компаний», — рассказал Иконников.

На сегодняшний день парк газотурбинных установок зарубежного производства АО «Квадра» насчитывает 19 машин. В совокупности он составляет более 1 ГВт установленной мощности компании и обеспечивает производство электрической энергии в семи регионах России. После ухода с российского рынка зарубежных поставщиков «Квадра» и другие генерирующие компании в стране столкнулись с отказом компаний-изготовителей в проведении технического обслуживания и ремонта турбин, а также поставки оригинальных запчастей. Это могло привести к полной остановке данных машин, что грозило возникновением энергодефицита в центральных регионах страны. «Год назад наша команда начала прорабатывать возможность самостоятельного ремонта подобных агрегатов. Мы полностью разобрали машину до мельчайших деталей, провели детальный анализ состояния элементов, определили, что можно восстановить, а что потребует замены. Затем были выстроены необходимые технологические и логистические цепочки. После проведенных замен и восстановления деталей осуществили сборку агрегата и его балансировку. И сегодня турбина штатно работает на энергообъекте», — рассказал Иконников.

В ходе проведения ремонта специалисты сервисного центра совместно с компаниями-партнерами освоили методы и последовательность проведения работ, разработаны необходимые технологии восстановления деталей, нанесения специальных покрытий. В общей сложности в ходе ремонта было заменено или восстановлено более полутысячи компонентов и комплектующих. На основании полученного опыта рассматривается возможность изготовления критически важных деталей на территории России.

«Запуск турбины на Воронежской ТЭЦ-2 подтверждает, что внутренние компетенции и возможности российской промышленности продолжают развиваться и успешно компенсируют те вызовы, с которыми столкнулся отечественный рынок энергетики в текущих условиях», — отметила генеральный АО «Квадра» Ксения Сухотина.

АО «Квадра»

АО «Квадра» — одна из крупнейших российских генерирующих компаний. В состав компании входят 9 электростанций, 287 котельных, ведется обслуживание 5,75 тыс. км тепловых сетей в 10 регионах: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Основными видами деятельности является производство и реализация электроэнергии и тепла. Компания обеспечивает 25% потребностей ЦФО в тепловой энергии.

АО «РИР»

АО «Росатом инфраструктурные решения» — диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, ЖКХ. Компания управляет неатомной генерацией Росатома, реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая — 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://tass.ru/ekonomika/23247499

  • Nelton
  • 4
АО Квадра, газовые турбины, ремонт
  • Badassgoliath Badassgoliath
    27.02.2505:32:31

    После ухода с российского рынка зарубежных поставщиков

    И опять только одна мысль, что это же надо было додуматься — в таком важном деле, как энергетика, полагаться на иностранцев. Понятно, что трудности можно преодолеть, но ведь можно было их и не создавать.

    #1297557
    • Нет аватара Azimut99
      27.02.2507:34:31

      Потому, что это были мировые монополисты, производящие газовые турбины большой мощности. Но, благодаря санкциям, России разработала свои газовые турбины большой мощности и приобрела все необходимые компетенции для производства и выхода на внешний рынок после насыщения собственного рынка.

      #1297560
      • Badassgoliath Badassgoliath
        27.02.2508:55:57

        Потому, что это были мировые монополисты, производящие газовые турбины большой мощности.

        А ещё вовсю рассказывали сказочки в духе «ну им же не выгодно отказывать в обслуживании, это же прибыль». Тьфу. На эту туфту многие покупались. Дескать, и вправду — зачем развивать своё, можно же купить, там не кинут.

        Отредактировано: Badassgoliath~08:56 27.02.25
        #1297563
      • Нет аватара exVHM.ru
        27.02.2511:51:36

        …это были мировые монополисты, производящие газовые турбины большой мощности. Но, благодаря санкциям, России разработала свои газовые турбины…
        - то есть без санкций ничего не получилось бы — да? Покупали бы в Китае/Германии/США? Ну выгодно же!

        Как же меня умиляют такие комментарии, которые под патриотичным соусом четко указывают на отсутствие внятной индустриальной и протекционистской политики в стране…

        #1297576
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,