В РФ впервые собственными силами отремонтировали LM6000 производства General Electric

26 ФЕВ, 11:35 В РФ впервые собственными силами отремонтировали импортную газовую турбину

Речь идет об установленной на Воронежской ТЭЦ-2 газовой турбине LM6000 производства General Electric

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уникальный ремонт импортной газовой турбины собственными силами без привлечения компании-изготовителя впервые осуществлен в России. Об этом ТАСС сообщил директор сервисного центра АО «Квадра» (входит в дивизион Росатома — АО «Росатом инфраструктурные решения», РИР) Александр Иконников.

Речь об установленной на Воронежской ТЭЦ-2 газовой турбине LM6000 производства General Electric.

«Впервые в России был произведен средний ремонт турбины такого класса собственными силами без привлечения компании-изготовителя. Работы осуществлялись сервисным центром АО „Квадра“ с привлечением технологических партнеров из числа отечественных компаний», — рассказал Иконников.

На сегодняшний день парк газотурбинных установок зарубежного производства АО «Квадра» насчитывает 19 машин. В совокупности он составляет более 1 ГВт установленной мощности компании и обеспечивает производство электрической энергии в семи регионах России. После ухода с российского рынка зарубежных поставщиков «Квадра» и другие генерирующие компании в стране столкнулись с отказом компаний-изготовителей в проведении технического обслуживания и ремонта турбин, а также поставки оригинальных запчастей. Это могло привести к полной остановке данных машин, что грозило возникновением энергодефицита в центральных регионах страны. «Год назад наша команда начала прорабатывать возможность самостоятельного ремонта подобных агрегатов. Мы полностью разобрали машину до мельчайших деталей, провели детальный анализ состояния элементов, определили, что можно восстановить, а что потребует замены. Затем были выстроены необходимые технологические и логистические цепочки. После проведенных замен и восстановления деталей осуществили сборку агрегата и его балансировку. И сегодня турбина штатно работает на энергообъекте», — рассказал Иконников.

В ходе проведения ремонта специалисты сервисного центра совместно с компаниями-партнерами освоили методы и последовательность проведения работ, разработаны необходимые технологии восстановления деталей, нанесения специальных покрытий. В общей сложности в ходе ремонта было заменено или восстановлено более полутысячи компонентов и комплектующих. На основании полученного опыта рассматривается возможность изготовления критически важных деталей на территории России.

«Запуск турбины на Воронежской ТЭЦ-2 подтверждает, что внутренние компетенции и возможности российской промышленности продолжают развиваться и успешно компенсируют те вызовы, с которыми столкнулся отечественный рынок энергетики в текущих условиях», — отметила генеральный АО «Квадра» Ксения Сухотина.

АО «Квадра»

АО «Квадра» — одна из крупнейших российских генерирующих компаний. В состав компании входят 9 электростанций, 287 котельных, ведется обслуживание 5,75 тыс. км тепловых сетей в 10 регионах: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Основными видами деятельности является производство и реализация электроэнергии и тепла. Компания обеспечивает 25% потребностей ЦФО в тепловой энергии.

АО «РИР»

АО «Росатом инфраструктурные решения» — диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, ЖКХ. Компания управляет неатомной генерацией Росатома, реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая — 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.

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