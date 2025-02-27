Тепличный комплекс «Тульский» возобновил круглогодичную работу

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На прошлой неделе в одном из крупнейших растениеводческих хозяйств Тульской области начался сбор урожая огурцов. После нескольких лет перерыва тепличный комплекс «Тульский» возобновил круглогодичное выращивание этой культуры.

«К 2025 году ожидается, что объем производства огурцов на предприятии превысит 5,2 тысячи тонн. Это позволит не только удовлетворить повышенный спрос в зимний период, но и стабилизировать цены на продукцию. Кроме того, увеличение объемов производства вносит значительный вклад в продовольственную безопасность страны и программу импортозамещения», — пояснили в ООО «ТК „Тульский“».

В последние годы Россия активно развивает направление самообеспечения овощами независимо от сезона и климатических условий. Одним из ключевых шагов в этом направлении является создание современных тепличных комплексов, позволяющих выращивать овощи круглый год.

Тепличный комплекс «Тульский» — единственное предприятие в Тульской области, получившее сертификат Роскачества на соответствие стандартам «зеленой» продукции. Это дает право маркировать упаковку овощей знаком «Зеленый эталон», который подтверждает их качество и безопасность. При выращивании используются только биологические методы защиты растений, разрешенные удобрения и минимизируется воздействие на окружающую среду.

Благодаря собственному распределительному логистическому центру, продукция тепличного комплекса «Тульский» доступна жителям всей страны — от Владивостока до Калининграда. Это позволяет потребителям оценить высокое качество тульских овощей, выращенных с соблюдением строгих экологических стандартов.

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