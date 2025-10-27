В тепличном комплексе «Тульский» вырастили новый эксклюзивный сорт короткоплодного огурца
Тепличный комплекс «Тульский» (входит в агропромышленный холдинг «Эко-культура») начал выращивание нового сорта огурца, близкого по своим вкусовым качествам к продукции открытого грунта. Это первый опыт выращивания данного вида на территории России.
Первые плоды собрали в конце сентября: гладкие, сочные, со свежим вкусом и ярким хрустом — прямо как «со своего огорода». Идеальный формат огурцов: длиной 13-15 см и весом 90-110 граммов.
Посев овощной культуры выполнен 22 августа, первый сбор урожая состоялся в конце сентября. Под новый сорт отведена площадь 3,3 га. Планируется, что общий объем урожая за производственный цикл превысит 1,9 тыс. тонн.
С середины октября продукция уже реализуется в торговых сетях.
Возможности увеличения производства определит покупательский интерес: компания оценит спрос к новому сорту и уже далее определится с расширением на другие тепличные комплексы.
Агропромышленный холдинг «Эко-культура» является одним из крупнейших российских производителей овощей защищенного грунта. Сейчас компании принадлежит 13 тепличных комплексов в восьми регионах страны; действующие теплицы занимают площадь более 580 га, площадь новых проектов — 200 га.
