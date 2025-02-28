Завершился очередной этап испытаний новой системы НКУ FORMAT PRO. Решение прошло все необходимые тесты на токи 4000 А, включая разрушающие проверки токами термической стойкости и ударными токами электродинамической стойкости системы сборных шин.

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Среди ключевых пройденных тестов — проверка системы на способность выдерживать токи короткого замыкания. Испытания проводились по следующим параметрам:

Термическая стойкость сборных шин составляет 63 кА в течение 1 секунды.

Электродинамическая стойкость сборных шин — 139 кА.

Это примерно на 20% больше, чем показатели в реальных электрических системах! НКУ FORMAT PRO успешно выдержало нагрузки и осталось работоспособным. Значит, в случае аварии система будет готова к эксплуатации сразу после восстановления питания.

До и после цикла испытаний НКУ FORMAT PRO проверили на способность выдерживать напряжение промышленной частоты и импульсное напряжение. Система успешно прошла все тесты и полностью сохранила функциональность. А главное — при эксплуатации НКУ FORMAT PRO гарантируется безопасность рабочего персонала.

«Силовое НКУ — один из самых сложных и значимых компонентов системы электроснабжения любого объекта, — говорит Дмитрий Дрюма, руководитель БЕ „Силовые системы распределения энергии“ IEK GROUP, — поэтому нам важно было тщательно проверить его технические возможности. Наше решение успешно прошло все испытания, что подтверждает безотказность FORMAT PRO и его устойчивость к высоким нагрузкам, а также безопасность персонала».

НКУ FORMAT PRO — комплексное решение для бесперебойного электроснабжения. Система спроектирована на базе металлических корпусов серии FORMAT и активного оборудования линейки ARMAT в соответствии с ГОСТ 61439. Особенность решения — его модульность: новое НКУ FORMAT PRO легко конструировать, производить и масштабировать.

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