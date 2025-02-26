IEK GROUP выступила партнером чемпионата для школьников

IEK GROUP помогает готовить специалистов для отрасли в буквальном смысле слова со школьной скамьи. Компания выступила партнером Московского детского чемпионата «Мастерята» ― эксперты IEK GROUP вошли в состав жюри компетенции «Электромонтаж».

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Чемпионат профессионального мастерства для детей проводится ежегодно. В «Мастерятах» участвуют школьники с первого по восьмой класс. Цель турнира ― помочь им сориентироваться в многообразии профессий, понять, к какой сфере деятельности у них больше способностей.

На чемпионате ребята могут попробовать себя в одной из 55 компетенций профессионального мастерства — от хлебопечения до инженерии космических систем.

Компетенция «Электромонтаж» рассчитана на учащихся 3-4 класса и помогает ребятам узнать о труде электриков ― мастеров, благодаря которым в домах светло и тепло, а предприятия работают без сбоев. В описании конкурса также сказано, что электрики должны уметь проектировать системы электроснабжения, устанавливать оборудование, проверять его, готовить отчетную документацию, проводить техническое обслуживание, уметь находить неисправности и ремонтировать установки.

По итогам дистанционного этапа в финал компетенции «Электромонтаж» вышло 18 команд. В составе каждой ― два ученика и наставник. Финальное конкурсное задание заключалось в монтаже схемы силового и осветительного электрооборудования и наладочных работах. Ребята должны были собрать на стенде светильники с выключателями. Жюри оценивало не только результат, но и процесс выполнения задания: как члены команд планировали работы, как общались между собой.

Победителем стала команда школы № 1392 им. Д.В. Рябинкина, серебро разделили между собой представители ГБОУ № 1286, № 1222 и № 2073. Бронза ― у команд школ № 998 и № 1985.

IEK GROUP не первый раз участвует в профориентационных мероприятиях для детей.

«За семь лет более 2,5 млн школьников приняли участие в образовательных проектах компании. В 2024 году свыше 9 500 выпускников сдали экзамены, программируя реле ONI, ― говорит Наталия Бельская, директор по персоналу IEK GROUP. ― Компания имеет свою программу профессионального развития детей и разрабатывает материалы для федеральных образовательных программ».

В 2025 году, в частности, компания планирует провести тематическую смену в детском лагере «Звездный» (ВДЦ «Орленок»), посвященную технологическому лидерству в электротехнике.

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