Резиденты ОЭЗ «Липецк» присоединились к национальному бренду «Сделано в России»

Три резидента ОЭЗ «Липецк» стали участниками программы «Сделано в России», подтвердив надежность и качество своей продукции. Товары под специальным сертификатом выпускают предприятия «Петэксперт», «Липецкая кофейная компания» и «ПРЕСТОРУСЬ». Проект «Сделано в России» направлен на продвижение отечественных брендов.

Российский производитель кормов премиум и суперпремиум-класса для кошек и собак, завод «Петэксперт», сертифицировал свою продукцию под брендами Abba и Wellkiss. В их рецепте — высокое содержание белка, а также сбалансированный состав минералов и витаминов для здорового роста и развития питомца.

«Получение сертификата — ещё одно подтверждение того, что наша компания соблюдает самые высокие стандарты качества. Отдельно хотим выразить благодарность нашим поставщикам, которые заботятся о качестве сырья, которое мы используем в производстве. Нам важно, чтобы домашние животные получали сбалансированный и вкусный корм, и радовали своих пет-родителей крепким здоровьем и хорошим настроением», — отметил генеральный директор «Петэксперт» Дмитрий Цыпин.

Завод «Петэксперт» действует на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Первая очередь предприятия рассчитана на производство 20 000 тонн сухих кормов в год. Компания уделяет особое внимание поставщикам, предпочитая работать с локальными производителями. На территории завода также имеется собственная лаборатория, где специалисты контролируют безопасность и качество продукции.

Еще один резидент особой экономической зоны, «Липецкая кофейная компания», выпускает под сертификатом «Сделано в России» жареный кофе в зернах. На современном заводе обжаривают более 5 тонн продукции ежедневно, мощности предприятия позволяют перерабатывать более 120 тонн кофе в месяц. Мониторинг ведется на всех этапах производства. Специалисты проводят строгий отбор зерна (его поставляют из 15-17 стран мира), контроль профилей обжарки, сырье хранится на складе с поддержанием определенного микроклимата, а готовая продукция содержится на отдельном большом складе.

На Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» работает завод по производству геосинтетической продукции «ПРЕСТОРУСЬ». Компания сертифицировала свою армированную георешетку ГЕОКОРД® и тем самым присоединилась к программе «Сделано в России». Это новое поколение данного вида материалов, которые являются надежными и высокопрочными. Такую продукцию можно использовать в различных климатических условиях при высоких перепадах температуры. Области применения решетки — в строительстве автомобильных и железных дорог, в нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве.

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© sezlipetsk.ru

© sezlipetsk.ru

© sezlipetsk.ru

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