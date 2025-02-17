Материалы завода «ПРЕСТОРУСЬ» используют в строительстве крупных российских дорог

Завод по выпуску инновационных геосинтетических материалов «ПРЕСТОРУСЬ», расположенный на Грязинском участке ОЭЗ «Липецк», в 2024 году организовал на своей территории новое производство по переработке вторичных гранул.

Это позволило компании экологично использовать отходы и снизить затраты без ущерба качества выпускаемой продукции. В этом же году с помощью инновационных изделий «ПРЕСТОРУСЬ» была построена дорога для проезда тяжелой техники в одном из самых отдаленных мест России — на острове Сахалин. Данный проект был выполнен на Солнцевском месторождении по добыче угля для Восточной горнорудной компании.

В завершении года «ПРЕСТОРУСЬ» получила награду от ключевого клиента за успешное завершение строительства дороги «Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». За 4 года сотрудничества объемной георешеткой ГЕОСТЕП было укреплено более 600 тыс. м2 откосов и склонов этого направления.

В 2025 году компания планирует продолжить расширение экспортных поставок высококачественных отечественных материалов во Вьетнам и Турцию. Также существуют намерения экспорта двух линий по выпуску инновационной продукции, включая поставки в Южную Америку. На заводе в ОЭЗ «Липецк» будет проведена модернизация производственных линий.

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© sezlipetsk.ru

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