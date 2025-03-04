Федеральная таможенная служба отметила рост профицита внешней торговли России

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Профицит торгового баланса России в 2024 году составил 150,9 миллиарда долларов, что на 7,8% больше показателя годом ранее, следует из данных ФТС РФ.

По информации ведомства, внешнеторговый оборот России в январе-декабре 2024 года составил 716,9 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 0,9%.

В том числе экспорт составил 433,9 миллиарда долларов (рост на 2% в годовом выражении), импорт — 283 миллиарда долларов (снижение на 0,8%).

В 2023 году экспорт из России составлял 425,3 миллиарда долларов, импорт — 285,3 миллиарда.

Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2024 году составило 150,9 миллиарда долларов против 140 миллиардов долларов за тот же период 2023 года, увеличившись на 7,8%.

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