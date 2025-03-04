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termometrix 04 марта 2025, 11:39 48 Статистика

Федеральная таможенная служба отметила рост профицита внешней торговли России

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Профицит торгового баланса России в 2024 году составил 150,9 миллиарда долларов, что на 7,8% больше показателя годом ранее, следует из данных ФТС РФ.

По информации ведомства, внешнеторговый оборот России в январе-декабре 2024 года составил 716,9 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 0,9%.

В том числе экспорт составил 433,9 миллиарда долларов (рост на 2% в годовом выражении), импорт — 283 миллиарда долларов (снижение на 0,8%).

В 2023 году экспорт из России составлял 425,3 миллиарда долларов, импорт — 285,3 миллиарда.

Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2024 году составило 150,9 миллиарда долларов против 140 миллиардов долларов за тот же период 2023 года, увеличившись на 7,8%.

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Источник: https://1prime.ru/20250226/rost-855267145.html

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статистика, внешняя торговля, экономика, итоги 2024 года
  • Нет аватара termometrix
    04.03.2511:51:37

    Увы, в текущем году результаты, вероятно, будут намного хуже.С учетом санкционного давления и международных торговых войн.

    #1297799
    • Нет аватара Siver63
      04.03.2512:43:30

      Совершенно не факт. К санкциям давно приспособились. А с учетом последних политических поворотов результаты могут быть и лучшею. Главное это величина сальдо, которое во многом зависит от результатов импортозамещения.

      #1297802
  • Нет аватара termometrix
    04.03.2512:51:50

    «По данным БНС, за 2024 год внешнеторговый баланс Казахстана сложился c заметным профицитом в $21,8 млрд, увеличившись на 16,6% г/г ($18,7 млрд в 2023 году). За последние 5 лет это самое высокое значение торгового баланса».

    https://kzkazan...yaya-torgovlya/

    #1297803
  • Нет аватара vlTepes
    04.03.2512:56:06

    Только почему-то это не влияет на инфляцию и курс рубля.

    А должно.

    Может ЦБ эти данные не показывают?

    При таком торговом балансе у нас инфляция и ставка ЦБ должны быть около нуля и рубль постоянно расти

    #1297804
    • Нет аватара termometrix
      04.03.2513:17:29

      Потому что кроме баланса товаров есть еще баланс услуг и финансовый баланс, а они сильно отрицательные. Соответственно, валюты в России остается гораздо меньше. Если добавить огромные санкционные ограничения и дефицит бюджета, то это толкает высокий спрос на доллары и евро в России и, соответственно, серьезное обесценивание рубля. Отсюда растет инфляция как один из факторов дисбаланса, соответственно, растет и ключевая ставка ЦБ.

      Ставка Центрального банка и инфляция также растут, поскольку широкая денежная масса в России(рост доходов населения и компании и рост кредитов населения и компании) растет гораздо быстрее, чем предложение товаров и услуг на внутреннем рынке.Широкая денежная масса или денежное предложение -это денежный агрегат, соотношение, представленное в виде дифференциального уравнения с определенной эластичностью.

      Для снижения инфляции рубль должен широко использоваться всеми нашими внешнеэкономическими партнерами, то есть получить более широкое распространение в международных расчетах России,тогда спрос на доллары и евро со стороны наших граждан и компаний снизится.Дорогой рубль приводит к снижению инфляции и снижению ключевой ставки Центробанка.Стабильный рубль также означает надежный инструмент сбережений.Однако на данный момент рубль не считается надежным способом сбережения с точки зрения российских граждан и компаний, а также международных контрагентов,хотя в настоящее время депозиты в рублях гарантируют более высокую доходность, чем обесценивание рубля.

      Отредактировано: termometrix~13:39 04.03.25
      #1297807
      • Нет аватара vlTepes
        04.03.2514:00:34

        Для снижения инфляции рубль должен широко использоваться всеми нашими внешнеэкономическими партнерами, то есть получить более широкое распространение в международных расчетах России,

        Второй год подряд рубль является основной валютой в расчетах за экспорт — 41,3% в прошлом году. Расчеты в валютах дружественных стран составили 40,1%, а доля доллара и евро в 2024 году — 18,6%

        При расчетах за импорт в 2024 году доля рубля составила 43,2%, доля дружественных валют — 34,7%, а доля доллара и евро — 22% (снизилась на 12% за год).

        #1297811
        • Нет аватара termometrix
          04.03.2514:04:00

          Но уровень обращения рубля в международных расчетах России пока еще недостаточно большой.Есть еще баланс услуг и финансовое сальдо,а там доллары и евро преобладают.Более того,есть и други факторы.

          Отредактировано: termometrix~14:08 04.03.25
          #1297813
    • Нет аватара termometrix
      04.03.2513:50:02

      Кроме того, в России действует множество валютных спекулянтов, в том числе среди инвестиционных фондов,частных инвесторов,трейдеров, коммерческих банков и даже крупных банков с преобладающим государственным участием, которые постоянно играют против рубля, учитывая сложное геополитическое положение России и российской экономики. Своими играми они вносят дополнительную волатильность и колебания в курс валюты.

      #1297810
      • Нет аватара vlTepes
        04.03.2514:01:39

        Имхо, главный игрок против рубля — ЦБ РФ

        В том числе потому, что не борется с указанными Вами выше фактами.

        #1297812
        • Нет аватара termometrix
          04.03.2516:17:25

          Имхо, главный игрок против рубля — ЦБ РФ

          Так или иначе,ЦБ определяет официальный курс рубля.

          Виновно и правительство, Минфин, который снизил в два раза/по сравнению с 2022 годом в 3 раза/ порог обязательной продажи валютной выручки в России крупными экспортерами. Это тоже способ повлиять на курс.То есть инфляция и обменный курс имеют многофакторную причинно-следственную связь.Все подобные показатели имеют комплексную природу.

          Но идеальных решений не существует.Следует учитывать, что в перспективе стабильный и дорогой рубль — означает стабильный рост импорта товаров и услуг.С другой стороны, рост импорта технологий и качественных товаров, увеличение количества поездок за рубеж повышают общее благосостояние экономики и качество жизни граждан.Потому что экспорт существует прежде всего для того, чтобы надежно оплачивать импорт с определенным излишком (профицитом).В идеальном равновесном сценарии экспорт товаров и услуг должен быть равен импорту товаров и услуг.А исходящие финансовые потоки должны быть равны входящим финансовым потокам.Все зависит от ситуации и поставленных задач по развитию страны или конкретной экономической системы.Все довольно относительно и нет однозначных решений и мнений.

          Отредактировано: termometrix~16:43 04.03.25
          #1297817
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