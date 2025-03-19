стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 19 марта 2025, 00:07 122 Информационные технологии

Месячный охват «ВКонтакте» среди россиян впервые обошел YouTube

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © s0.rbk.ru

По данным Mediascope, в декабре 2024 г. охват «ВКонтакте» среди российских пользователей почти достиг 92 млн (+2,8%), в то время как для YouTube этот показатель снизился до 89,6 млн. Речь идет о пользователях, которые хотя бы один раз в декабре использовали платформы. В годовом выражении месячный охват YouTube в России снизился на 6%, к ноябрю 2024 г. — на 1,8%, следует из данных Mediascope.

В то же время сократился и среднесуточный охват YouTube: по данным исследовательской компании, по итогам декабря 2024 г. число ежедневных пользователей YouTube в России сократилось до 42,1 млн человек против 46 млн в ноябре 2024 г. Падение составило 21% год к году. Аналогичный показатель для «ВКонтакте» в декабре 2024 г. составил 57,2 млн человек.

По мнению представителя «ВКонтакте», ключевым фактором роста активной аудитории соцсети стало развитие «VK Видео» и «VK Клипов». По собственным данным компании, общее время просмотра контента в «VK Видео» в конце 2024 г. и начале 2025 г. выросло в четыре раза год к году — до 2,2 млрд минут в сутки, а среднесуточное число просмотров «VK Клипов» — в 2,6 раз, до 2,5 млрд.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: expert.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


информационные технологии, статистика
  • Badassgoliath Badassgoliath
    19.03.2508:19:28

    По мнению представителя «ВКонтакте», ключевым фактором роста активной аудитории соцсети стало развитие «VK Видео» и «VK Клипов».

    А так же и то, что для просмотра ютуба требуются дополнительные хлопоты, которые не всем нужны, даже незначительные.

    Но все равно, тенденция правильная.

    #1298628
  • Нет аватара Exegen
    19.03.2517:12:37

    Только эти их эксперименты с интерфейсом с начала года совсем не радуют… Сейчас раздел с оставленными комментариями отключили… В мобильной версии сайта видео глючит постоянно. За последнее время — единственный плюс, что на настольной версии проигрывание видео перестало лагать, тогда приходилось страницу обновлять часто и заново искать место, где остановился.

    #1298660
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,