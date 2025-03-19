Месячный охват «ВКонтакте» среди россиян впервые обошел YouTube

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По данным Mediascope, в декабре 2024 г. охват «ВКонтакте» среди российских пользователей почти достиг 92 млн (+2,8%), в то время как для YouTube этот показатель снизился до 89,6 млн. Речь идет о пользователях, которые хотя бы один раз в декабре использовали платформы. В годовом выражении месячный охват YouTube в России снизился на 6%, к ноябрю 2024 г. — на 1,8%, следует из данных Mediascope.

В то же время сократился и среднесуточный охват YouTube: по данным исследовательской компании, по итогам декабря 2024 г. число ежедневных пользователей YouTube в России сократилось до 42,1 млн человек против 46 млн в ноябре 2024 г. Падение составило 21% год к году. Аналогичный показатель для «ВКонтакте» в декабре 2024 г. составил 57,2 млн человек.

По мнению представителя «ВКонтакте», ключевым фактором роста активной аудитории соцсети стало развитие «VK Видео» и «VK Клипов». По собственным данным компании, общее время просмотра контента в «VK Видео» в конце 2024 г. и начале 2025 г. выросло в четыре раза год к году — до 2,2 млрд минут в сутки, а среднесуточное число просмотров «VK Клипов» — в 2,6 раз, до 2,5 млрд.

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