Ход строительства новых гостиниц в Сочи и Анапе

За год — с декабря 2023 по декабрь 2024 года — количество авторов, выпускающих собственный контент на RUTUBE, выросло на 137%. Также национальный видеох... 28

Никаких планов по заморозке проекта нет. Любая другая информация ссылается на каких-то анонимов, и не имеет никакого подтверждения. В России собрали три первых самолета &laqu... 26

Российский атомный ледокольный флот — единственный в мире, больше ни у одной страны нет таких судов. Атомные ледоколы начали производить ещё в СССР — первым ... 6

С нуля до 360 км/ч! И это не про болид «Формулы-1», а про поезд первой в России высокоскоростной магистрали. Наталья Селиверстова/РИА НовостиТакие машины сей... 6