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termometrix 06 марта 2025, 08:22 902 Фотофакты

Ход строительства новых гостиниц в Сочи и Анапе

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © s0.rbk.ru

Проект:

Реконструкция и расширение гостиницы «Приморская» в Сочи

Реализация:

 © archive.government.ru

ГК Сан Гарден отель и СПА в Анапе

 © static.tildacdn.com

Реализация:

 © archive.government.ru

Гостиничный комплекс «Корсаков» в Анапе

 © novostrojka-anapy.ru

Реализация:

Проект нового пятизвездочного отеля в Сочи

 © arch-sochi.ru

Реализация:

 © hospitalityguide.ru

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Источник: http://archive.government.ru/power/242/

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строительство
  • Нет аватара siberia2012
    07.03.2510:08:51

    Классно конечно выглядит. Интересно сравнение стоимости отдыха семье 2+2 в одного уровня отелях + питания + перелёт в Сочи/Анапе и в Турции, Тайланде, Вьетнаме, ОАЭ, Египте. Стал ли отдых на Родине выгоднее,чем зарубежом? Надо бы посчитать.

    В этом году наверно сезон не удастcя, хотя если есть бассейн в отеле и сделают скидки, то народ поедет.

    Если помечтать, что ещё добавиться инфраструктура Крыма, Абхазия наконец за ум возьмётся, может на Азовском море что-то сделают достойное, не знаю как там само море, способствует? То предложение внутри страны сможет покрыть большую часть потребности отдыха на море в период май-сентябрь. Ну, а зимой работать надо. Плюс зимой надо продвигать санаторный отдых на Кавказе, Алтае, в том же Крыму. Вот бы ещё зимние праздники на новый год, перенесли на лето, трата этих праздников в январе глупость чистейшей воды и стимулирование поездок зарубеж в тёплые края. Оставили бы 31-3 + 7 января и достаточно.

    Отредактировано: siberia2012~10:15 07.03.25
    #1297967
    • Нет аватара termometrix
      07.03.2517:34:53

      в Турции, Тайланде, Вьетнаме, ОАЭ, Египте

      Туристический бизнес в указанных странах-это огромная индустрия.Очень хорошо развитая отрасль, стандартизированная и обладающая позитивным авторитетом во всем мире. Соответственно по критерию цены и качества мы не можем с ними сравниться.В России стартовал национальный проект «Туризм». Надеемся на хорошее развитие и прогресс в этой сфере.Несмотря на разницу в климате, на мой взгляд, мы должны скопировать программу развития туризма в Турции 80-х годов.Именно тогда начался подъем турецкого экономического чуда и туристической отрасли.Конечно, за последние 25 лет Турция претерпела несколько дополнительных этапов модернизации и поступательного развития.Несмотря на разные точки зрения и оценки,нельзя отрицать тот факт,что правление Эрдогана буквально преобразило Турцию.

      ОАЭ-слишком роскошный туристический сегмент, настоящий мотив и сюжет «сказок 1001 ночи». Египет также имеет огромный прогресс за последние десятилетия, а также очень древнюю и богатую историю.Таиланд и Вьетнам — это уже специфическая и неповторимая экзотика Юго-Восточной Азии.

      Оптимальным вариантом является заимствование российской туристической отрасли из всех этих туристических рынков.

      Отредактировано: termometrix~17:49 07.03.25
      #1298014
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