Ход строительства новых гостиниц в Сочи и Анапе

termometrix 06 марта 2025, 08:22 902 Фотофакты
Ход строительства новых гостиниц в Сочи и АнапеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Проект:
Реконструкция и расширение гостиницы «Приморская» в Сочи
Реализация:
ГК Сан Гарден отель и СПА в Анапе
Реализация:
Гостиничный комплекс «Корсаков» в Анапе
Реализация:
Проект нового пятизвездочного отеля в Сочи
Реализация:
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Источник: http://archive.government.ru/power/242/
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