Медучреждения Тамбовской области пополнились 87 новыми отечественными автомобилями.

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Автомобили были приобретены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», запущенного в 2025 году. Эти транспортные средства уже активно используются для оказания медицинской помощи жителям региона.

Санитарный транспорт играет важную роль в обеспечении комфортного перемещения медицинских работников и пациентов. Кроме того, на этих машинах доставляют лекарственные препараты и транспортируют биоматериалы. Благодаря этому медицинская помощь становится доступной и оперативной даже в самых отдалённых районах.

— Новый транспорт открывает перед нами новые возможности. Это экономия времени при выезде к пациентам, возможность быстрой доставки их в медицинские учреждения, оперативная транспортировка биоматериалов, а также своевременная доставка лекарств, — подчеркнула исполняющая обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Аэлита Зенкина.

Напомним, что программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. Это достигается за счёт укрепления материально-технической базы медицинских учреждений и решения проблемы нехватки медицинских кадров.

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