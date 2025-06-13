В Перми после капремонта открылся хирургический корпус фтизиопульмонологического центра

© t.me

В Перми завершился капитальный ремонт хирургического корпуса Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. Теперь здесь созданы современные условия для диагностики и лечения пациентов с заболеваниями легких и органов грудной клетки.

После реконструкции в здании разместился стационар на 70 коек, отделение анестезиологии и реанимации на 9 мест, а также кабинеты эндоскопии и лучевой диагностики. Медицинский центр оснастили новым диагностическим оборудованием, включая аппарат КТ, рентген, УЗИ и ЭКГ. Особое внимание уделили системе вентиляции, которая была полностью обновлена.

© t.me

© t.me

Модернизация корпуса позволила внедрить в Пермском крае высокотехнологичные методы хирургического лечения. Теперь здесь выполняют сложные операции, в том числе расширенные и реконструктивные пластические вмешательства на органах грудной клетки. Кроме того, пациенты получили возможность проходить длительное лечение — срок пребывания в стационаре увеличен до шести месяцев, сообщает Минздрав России .

Обновленный хирургический корпус значительно расширил возможности оказания специализированной медицинской помощи жителям Перми и всего региона.

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