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Bionysheva_Elena 30 июня 2025, 07:50 19 Транспорт, спецтехника и логистика

Самарская область получила 106 новых машин скорой помощи

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 © t.me

В медицинские учреждения Самарской области поступило 106 новых автомобилей неотложной помощи, что значительно укрепит парк региональной экстренной медицины. Среди них — 83 легковые машины и 23 полноприводных автомобиля повышенной проходимости, оборудованных приемными устройствами и носилками для транспортировки пациентов.

Техника распределена между 31 медучреждением региона, что позволит улучшить доступность и оперативность оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных районах, сообщает Минздрав России.

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Источник: t.me

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Минздрав
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