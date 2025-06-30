Самарская область получила 106 новых машин скорой помощи

© t.me

В медицинские учреждения Самарской области поступило 106 новых автомобилей неотложной помощи, что значительно укрепит парк региональной экстренной медицины. Среди них — 83 легковые машины и 23 полноприводных автомобиля повышенной проходимости, оборудованных приемными устройствами и носилками для транспортировки пациентов.

Техника распределена между 31 медучреждением региона, что позволит улучшить доступность и оперативность оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных районах, сообщает Минздрав России.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈