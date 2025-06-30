Самарская область получила 106 новых машин скорой помощи

Самарская область получила 106 новых машин скорой помощиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В медицинские учреждения Самарской области поступило 106 новых автомобилей неотложной помощи, что значительно укрепит парк региональной экстренной медицины. Среди них — 83 легковые машины и 23 полноприводных автомобиля повышенной проходимости, оборудованных приемными устройствами и носилками для транспортировки пациентов.
Техника распределена между 31 медучреждением региона, что позволит улучшить доступность и оперативность оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных районах, сообщает Минздрав России.
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Bionysheva_Elena