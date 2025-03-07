Автозавод «Урал» готовит дорожный грузовик нового поколения.

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Фотографию опытного образца дорожного самосвала «Урал» следующего поколения опубликовало издание «Авторевю».

Машина получила кабину китайского завода Qixing, который выпускает разные кабинные модули по заказам клиентов. По данным Quto, китайский производитель поставляет полнокомплектную кабину в нескольких исполнениях: коротком дневном, удлинённом магистральном и даже двухрядном, например, для пожарных машин.

Пока что не сообщается, когда «Урал» начнёт выпускать такие автомобили. Появление на публике опытного образца указывает, что презентация может состояться даже на весенней выставке EXPO 2025.

Нынешняя кабина досталась «Уралу» от итальянского IVECO TurboTech образца 1981 года.

https://quto.ru...-06-03-2025.htm

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