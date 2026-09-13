Технический обзор модернизированного НРТК «Курьер 2.0»

В рамках III-го международного технологического конгресса «Технологии», проходящего в эти дни в Москве, особый интерес военных специалистов вызывает модернизированный наземный робототехнический комплекс «Курьер 2.0». Данная платформа, созданная на базе гусеничного шасси массой порядка 600 кг с боевым модулем массой 250 кг с электромеханическим приводом, представляет собой пример успешной адаптации наземных роботов к реалиям современной войны, насыщенной средствами воздушной разведки и ударными FPV-дронами. Скорость хода НРТК достигает 20 км/ч, а запас хода — 25 км.

Боевой модуль и вооружение

Ключевая инновация — гиростабилизированный модуль со спаренной установкой двух крупнокалиберных пулеметов: НСВТ «Утёс» (12,7×108 мм) и ПКТ (7,62×54 мм R). Спаривание обеспечивает селективную стрельбу с одной платформы при автоматическом переключении каналов наведения. Гиростабилизация (двухплоскостная, с лазерным гироскопом) компенсирует раскачку корпуса при движении.

Прицельная дальность НСВТ с учетом стабилизации и баллистического вычислителя составляет 1800 м по наземным целям и до 1500 м по воздушным, движущимся со скоростью до 150 м/с. Для ПКТ — 1200 м по наземным и 800 м по высокоскоростным целям. Эффективная стрельба очередями по БПЛА самолетного типа («Лютый») возможна на дистанции до 1000 м для НСВТ и 500 м для ПКТ.

Анализ боевой эффективности против БПЛА

Против ударного БПЛА «Лютый» (снаряженная масса свыше 100 кг, скорость пикирования до 200 км/ч) «Курьер 2.0» демонстрирует высокую вероятность поражения до 70% при упреждающем наведении от РЛС комплекса. Гиростабилизация и сдвоенный темп стрельбы (700 выстр/мин суммарно) создают плотный заградительный огонь, разрушающий фюзеляж и силовую установку «Лютого» ещё на боевом курсе.

В отношении FPV-дронов операторского класса FP-1 ситуация сложнее. Несмотря на малую заметность и скорость свыше 30 м/с, комплекс способен поражать такие цели на дальности до 300 м за счет секторного сканирования и автоматического захвата. Однако основным методом защиты является не кинетическое поражение (эффективность около 45% из-за малых размеров и хрупкой конструкции), а постановка радиоэлектронных помех встроенным блоком РЭБ. Либо огневое перекрытие дроноопасных направлений: даже попадание одной пули ПКТ в аккумулятор FP-1 с высокой вероятностью выводит его из строя взрывной декомпрессией.

Выводы

«Курьер 2.0» представляет собой сбалансированную машину огневой поддержки, способную насыщать поля боя высокоточным огнем. Спаренная система НСВТ+ПКТ дает тактическую гибкость, а наличие стабилизации позволяет вести огонь с ходу. В сочетании с автономным режимом патрулирования данный робот способен существенно снизить потери личного состава в зоне СВО. Однако главным ограничителем остается время реакции оператора — порядка 2,1 секунды, что требует активного внедрения элементов автосопровождения целей на нейросетевых алгоритмах. В целом, «Курьер 2.0» — это шаг вперед в роботизации переднего края.

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За наземными дронами будущее. В перспективе в армии будут десятки тысяч наземных дронов. НРТК «Курьер» один из локомотивов этого процесса, который обеспечивает РФ лидирующие позиции в мировой гонке наземной гусеничной робототехники.