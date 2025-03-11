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Группа компаний «Эльбрусметалл», созданная при участии Госкорпорации Ростех, продолжает развивать Тырныаузский горный кластер, который включает разработку вольфрамово-молибденового и золоторудного месторождений. К 2025 году планируется завершить первичное горно-экономическое моделирование. В настоящее время уже начаты заверочные буровые работы, направленные на подтверждение данных, полученных в ходе геологоразведки.

Тырныаузское вольфрамово-молибденовое месторождение и золоторудное месторождение имени Б.К. Михайлова находятся в горной местности недалеко от города Тырныауз в Кабардино-Балкарии. Проект реализуется совместно с частным инвестором, специализирующимся в данной отрасли, который был привлечен к участию в 2024 году.

«Развитие кластера планируется с его золоторудной части, вольфрам и молибден рассматриваются как стратегическая перспектива на будущее. Освоение месторождений даст импульс для развития региона как с точки зрения создания новых рабочих мест, так и увеличения налоговых поступлений. Сейчас проводится заверочное бурение. На его основе будет сформирован будущий горный план. В рамках подготовки к реализации проекта „Эльбрусметалл“ за свой счет спроектировал и построил высокогорную автодорогу, подготовил энергетическую и газовую инфраструктуру. Концерн бережно относится к уникальной природной среде Приэльбрусья, поэтому объекты кластера проектируются с соблюдением всех экологических норм, а также сейсмической и селевой обстановки в регионе», — сказали в Ростехе.

Начало добычи и введение в эксплуатацию горно-обогатительного комбината предварительно намечено на 2028 год. Ежегодная производительность кластера на первом этапе должна составить 2,5-3,5 млн тонн руды. В результате регион получит около 1000 рабочих мест.

Отдельно прорабатывается вопрос расположения вахтового поселка и других объектов кластера с учетом условий кавказского высокогорья.

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