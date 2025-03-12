Турельная ПВО. Новейший «КамАЗ Арктика» К-6345 и грузовик «Урал-80»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Еженедельная подборка новостей российской промышленности. В Татарстане прошли первые испытания «КамАЗ Арктика» К-6345. В зоне СВО тестируется новая турельная установка ПВО, рассчитанная на уничтожение дронов. Автозавод «Урал» начал выпуск нового грузовика «Урал-80». Также расскажем о создании разведывательного беспилотника — «Сова-13» и первой серийной партии микросхем в металлополимерных корпусах.
В этом выпуске:
0:00 — Вступление
00:06 — В Татарстане прошли первые испытания «КамАЗ Арктика» К-6345.
00:52 — В Рязань поступили новые маневровые локомотивы ТЭМ23.
01:23 — Разработчики FPV-дрона «Пиранья-10», создали новый разведывательный беспилотник— «Сова-13».
02:05 — Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз — 2.1б» с космодрома «Плесецк».
02:42 — В зоне СВО тестируют новую турельную установку ПВО, рассчитанную на уничтожение дронов.
03:34 — АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Vesta c 6-ступенчатой механической коробкой передач.
04:23 — В российских субтропиках испытали автономную газонокосилку из Сибири.
05:16 — Научно-исследовательский институт электронной техники запустил производство первой серийной партии микросхем в металлополимерных корпусах.
06:11 — Автозавод «Урал» начал выпуск нового грузовика «Урал-80».
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