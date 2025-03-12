Новые модели российских поездов. Сумасшедший дизайн, быстро и красиво

Новые модели российских поездов. Сумасшедший дизайн, быстро и красивоСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В последние годы российская железнодорожная отрасль активно обновляет и расширяет парк подвижного состава, внедряя современные модели поездов, соответствующие высоким требованиям эффективности, безопасности и комфорта. О ключевых новых моделях поездов России, технических характеристиках, этапах производства и планах РЖД на будущее — в этом выпуске.
В этом выпуске:
0:00 — вступление
0:21 — ЭС104 и ЭС105 «Финист»
2:46 — ЭП2ДМ и ЭП3Д 4:33 — ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0»
5:23 — ДП2Д
6:18 — ТЭМ23
7:09 — тепловоз 3ТЭ25К2М
7:57 — магистральный тепловоз 3ТЭ28
8:40 — маневровый электровоз ЭМКА2
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