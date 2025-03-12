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slav262 12 марта 2025, 19:51 31 Видеоблог

Амурский ГХК в феврале 2025 года

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Амурский ГХК в феврале 2025 года

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Источник: rutube.ru

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Амурская область, Амурский ГХК, СИБУР
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