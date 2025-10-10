В сентябре 2025 года на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) продолжились интенсивные работы по всем ключевым направлениям. Общий прогресс строительства достиг 87,9%, в работах на площадке задействовано 31 700 человек. Особое внимание было уделено обеспечению бесперебойной работы в холодное время — выполняется монтаж систем электрообогрева на ключевых технологических узлах, запущена и готова к отопительному сезону общезаводская газовая котельная.
На установке пиролиза успешно завершены испытания и запуск второго бойлера (парового котла), участвующего в выработке пара для технологических нужд. С его помощью проводится паропродувка трубопроводов и технологических узлов. Параллельно специалисты начали подготовку печей пиролиза к сушке: оборудование проходит дополнительные проверки герметичности, выполняется тестовый розжиг запальных горелок.
В компрессорном блоке ведется подготовка к пуску «сердца» установки пиролиза — один из самых крупных в мире компрессоров пирогаза мощностью 93,4 МВт или 127 тысяч лошадиных сил. Завершена паропродувка контуров, агрегат готовят к маслопромывке.
Компрессорный блок установки пиролиза Амурского ГХК состоит из трех машинных залов-«близнецов» — под компрессоры пирогаза, этилена и пропилена.
На установках производства полиэтилена завершается монтаж технологического оборудования: на третьей линии газофазного полиэтилена установлена 384-тонная колонна продувки.
На установке полипропилена выполняется монтаж оборудования, доставленного в текущем году. Многотонные агрегаты перевозят с мест хранения на строительную площадку. К концу сентября на установке уже смонтировано 11 единиц оборудования, параллельно ведутся бетонные работы на основных сооружениях — здании экструзии, подстанции, начат монтаж металлоконструкций транспортировочных эстакад.
Среди объектов общезаводского хозяйства выделяется воздухоразделительная станция — здесь получен жидкий азот, необходимый для инертизации оборудования и пожарной безопасности всего комплекса. На логистическом комплексе собирается третий козловой кран, поставляются автоматические системы и подъёмные платформы, а внутри зданий монтируются пневмотранспорт и трубопроводы теплоснабжения.
Параллельно ведутся не только технические, но и эстетические работы: в рамках благоустройства резервуары пожарной и технической воды оформляются в стиле «батискафов» с иллюминаторами, из которых можно наблюдать за обитателями подводного мира реки Амур.
