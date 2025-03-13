Во Владивостоке заложили плашкоут «Берингия» проекта СП20

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Bо Владивостоке на производственной площадке предприятия «Элкор» состоялась церемония закладки киля самоходного плашкоута «Берингия» проекта СП 20. Новый плашкоут представляет собой самоходное однопалубное стальное морское судно с упрощенными обводами корпуса, кормовым расположением машинного отделения и рулевой рубки и носовой аппарелью, оборудованное двумя главными двигателями.

Плашкоут предназначен для перевозки генерального груза, прицепной колесной техники и автотранспорта на открытой верхней палубе (грузовой платформе) с выгрузкой-погрузкой на оборудованный причал с помощью грузового крана или на необорудованный берег через носовую аппарель, сообщает РМРС.

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