В Ижевске открылся новый логистический центр

© susanin.news

Новый открытый корпус класса, А стал крупнейшим объектом, введенным индустриальным парком «Развитие» за всю его историю. Об этом сообщается в официальном сообществе сети индустриальных парков «Развитие».

"Это символ прогресса и эффективности, который вдохновляет и впечатляет", — добавляют в компании. Высота потолков в парке «Ижевский завод» составляет 17 метров, общая площадь корпуса — 18,2 тыс. кв. м, это больше футбольного стадиона.

© susanin.news

Это событие имеет региональный масштаб. Уже 3 марта в части этого корпуса на площади 10,3 тыс. кв. м начала свою работу Группа компаний «Деловые Линии» — один из крупнейших российских транспортно-логистических операторов.

© susanin.news

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