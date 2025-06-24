«Северсталь» запустила новую линию по производству свайной трубы в Шексне

© vk.com

Компания «Северсталь» ввела в эксплуатацию новую линию по производству свайной трубы на площадке трубопрофильного цеха ЧерМК в посёлке Шексна Вологодской области. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

Новая линия позволит выпускать до 50 тысяч тонн продукции в год, соответствующей высоким стандартам качества. Металлопрокат предназначен для строительной отрасли, а также нефтегазового сектора. В рамках проекта была построена линия объемной термообработки и модернизирован трубоэлектросварочный агрегат, что обеспечит устойчивость продукции к экстремальным температурам (до -40°C).

Ранее «Северсталь» инвестировала более 2,5 млрд рублей в развитие трубопрофильного производства в Шексне. В 2024 году здесь был запущен профилегибочный агрегат для выпуска холодногнутого шпунта Grani и толстостенного швеллера.

© vk.com

© vk.com

Об этом рассказал на своей странице ВК Александр Шевелев, генеральный директор «Северстали»: «Несмотря на условия кризиса и санкционные ограничения, мы системно реализуем стратегию дифференциации, которая предусматривает освоение и предложение клиентам уникальных, высокотехнологичных продуктов.

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