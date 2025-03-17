Детали КНЗ из супердуплексных сталей успешно прошли испытания

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АО «Катайский насосный завод» (КНЗ, Курганская область, актив РАТМ Холдинга) освоил производство деталей из высокопрочных и химически стойких дуплексных и супердуплексных сталей (Duplex и Super Duplex) в рамках импортозамещения. Их опытно-промышленную эксплуатацию успешно завершил один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, российский химический холдинг ФосАгро.

Соглашение об изготовлении опытной партии запасных частей из супердуплексной стали между АО «Катайский насосный завод» и АО «Апатит» (г. Череповец Вологодской области, входит в холдинг ФосАгро) было подписано в конце 2023 года. На протяжении всего прошлого года завод вел процесс опытной отливки образцов, а заказчик проводил испытания. По словам генерального директора КНЗ Анатолия Зуева, результатом стали положительные отзывы комиссии и допуск продукции к дальнейшей эксплуатации.

— В рамках программы проведения промышленных испытаний, наша продукция из супердуплексных сталей была установлена и испытана в цехе по производству экстракционной фосфорной кислоты из апатитового концентрата, — рассказал Анатолий Зуев. — Все заявленные характеристики образцов подтверждены в эксплуатационных условиях и получили высокую оценку. На сегодняшний день мы готовы к освоению и внедрению в выпускаемую номенклатуру новых насосных агрегатов как по программе импортозамещения, так и по индивидуальным проектам.

Изделия из дуплексных и супердуплексных сталей представляют собой смесь железа и его сплавов, обладают повышенной прочностью, устойчивы к истиранию и эрозии, особенно востребованы для работы в агрессивных средах. По словам первого вице-президента РАТМ Холдинга Виктора Беляева опыт и компетенции специалистов КНЗ позволяют предложить конкурентноспособный продукт отличного качества.

— Ведущие предприятия страны сегодня нуждаются в качественных деталях и комплектующих, поставки которых в свое время были нарушены, — отметил Виктор Беляев. — Мы и дальше продолжим реагировать на поступающие к нам запросы на производство продукции и выстраивать долгосрочные партнерские отношения, усиливая тем самым потенциал всей отечественной промышленности.

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