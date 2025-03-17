«СиСорт» начал производство новых больших фотосепараторов для зерна

Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по производству собственных фотосепараторов — разработала новинку — восьмилотковый аппарат «СмартСорт» высокой производительности для зерна, круп и семян. Концепт аппарата представили на выставке «ЮгАгро» в Краснодаре в конце 2024 года, где он получил высокую оценку. Теперь компания начала серийное производство фотосепаратора.

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«Восьмилотковый фотосепаратор с высокой производительностью — запрос от рынка. Аппарат нужен экспортерам, крупным хозяйствам, элеваторам либо на сортировку зерновых, либо круп. Также фотосепаратор будет востребован у крупных семеноводов и на сортировке соли. До этого мы выпускали аппараты максимально на шесть лотков», — рассказал исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

Важно, что восьмилотковый фотосепаратор аграрии смогут покупать «на вырост», также возможна различная высота аппарата — для разных помещений.

«Фотосепаратор в восьмилотковой раме будет востребован у растущих хозяйств — при покупке его можно оснастить шестью или семью лотками. Когда предприятие увеличит объемы производства, нужно будет просто докупить лотки. Также аппарат оснащен сверхмощным освещением, а настраивать оборудование поможет искусственный интеллект», — рассказывает руководитель отдела разработок «СиСорт» Евгений Галкин.

В новом аппарате каждый лоток оснащен четырьмя камерами, через которые проходит большой объем информации — про каждое зернышко. И эту информацию нужно обрабатывать.

«Наши специалисты подобрали техническое решение, которое сделало выпуск этого аппарата возможным. Концепт фотосепаратора мы представили на выставке „ЮгАгро“, собрали обратную связь от потенциальных покупателей и доработали аппарат с учётом всех пожеланий», — рассказал Савинков.

Исполнительный директор уверен, что новый аппарат будет востребован как новыми, так и действующими клиентами. Например, в Татарстане есть совхоз «Заказник Степной». Там шестилотковый аппарат «СиСорт» работает круглосуточно. Для таких хозяйств и создавался восьмилотковый фотосепаратор.

Справка. Российская компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Завод «СиСорт» расположен в Барнауле Алтайского края. Подразделения компании работают также в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Фотосепараторы «СиСорт» создавались для очистки растущих в России культур от присутствующих тут засорителей, чтобы жители страны могли потреблять вкусную и полезную пищу. При этом предприятие успешно и на мировом рынке: фотосепараторы «СиСорт» выбирают аграрии 32 стран мира. Настройку и ремонт оборудования компания в большинстве случаев проводит удаленно. Сейчас «СиСорт» обслуживает более полтора тысяч фотосепараторов, в том числе обеспечивает их расходными материалами и запчастями. Компания также производит надежное транспортное оборудование — нории, конвейеры, транспортеры.

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