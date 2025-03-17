«Группа ГАЗ» показала новый пожарный грузовик на базе «Валдая-12»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
«Группа ГАЗ» представила новую пожарную машину на базе «Валдая-12» — спецтранспорта, сочетающего в себе двухместную кабину и цистерну для воды.
Николай Марков, руководитель пресс-службы автопроизводителя, поделился изображением спасательной версии, которая оснащена цистерной объемом два куба и шестиместным салоном. «Валдай-12» может перевозить пожарную команду, две тонны воды и все необходимое для тушения пожара. Просторная композитная надстройка совмещается со стандартной кабиной, позволяя персоналу вставать в полный рост.
Дебют пожарной автоцистерны «Валдай-12» состоялся летом прошлого года, но сейчас в Нижнем Новгороде представлен глубоко модернизированный автомобиль с иной компоновкой салона, высокой крышей и измененным дизайном кузова. Грузоподъемность автоцистерны уменьшилась с 2,3 до 2,0 тонн.
В техническом плане «Валдай-12» ничем не отличается от обычной пожарной машины: под капотом стоит 170-сильный дизельный двигатель ЯМЗ-534, задний мост — отечественной конструкции, а передний — от автобуса «Вектор NEXT», с той лишь разницей, что колеса поворачиваются на угол 50 градусов. Отличие в том, что колеса поворачиваются на угол 50 градусов, что является преимуществом для спецтехники. Композитная надстройка — специальная, а оригинальная кабина сварена и окрашена на Горьковском автозаводе.
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