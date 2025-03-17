В Новосибирске запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060

В Новосибирске запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На крупном предприятии Новосибирска специалисты ГК «СПИКОМ» запустили в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060.
— Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 имеет площадь обработки 2000×6000мм.
— Источник плазмы КЕДР MULTICUT-1200. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.
— На портале установлен газовый резак «GCUT» с системой автоподжига для раскроя металла толщиной до 150мм, а также плазмотрон ULTRAFIRE для фигурной плазменной резки металла.
Станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф
— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.
— Автоматическая система регулировки высоты резака (torch height control — THC) собственной разработки и изготовления предприятия «СПИКОМЭНЕРГО» в базовой комплектации позволяет вырезать детали с высоким качеством кромки, сохраняя неизменным расстояние между листом металла и соплом. Автоматическое регулирование высоты резака предотвращает поломку резаков, увеличивает срок службы сменных частей плазмотрона, полностью автоматизирует процесс резки, делает возможным работу на высоких скоростях на неровных поверхностях.
— Магнитное крепление плазмотрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.
— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы.
Станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 в Новосибирске © www.ультратерм.рф
— На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».
— Все станки в обязательном порядке комплектуются системой подготовки воздуха «USPV», которая устанавливается перед источником плазмы и предназначена для удаления влаги и масла из систем сжатого воздуха. Состоит из двух фильтров грубой и тонкой очистки, а также циклонного сепаратора. Система обязательна к установке, предотвращает ранний выход из строя источника плазмы, продлевает срок службы расходных материалов, а также улучшает качество реза металла.
Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.
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