В Курганской области запустили производство экологичных поддонов

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Резидент индустриального парка «РИД Катайск» (актив РАТМ Холдинга, Курганская область) компания «Экостек», запустила производство поддонов, на 100 процентов состоящих из вторичного полимерного сырья (трудноперерабатываемые пластики).

Отечественное оборудование на предприятии позволяет перерабатывать пластики и полиэтиленовую плёнку в поддоны, транспортную тару, паллеты, устойчивые к атмосферным воздействиям и механическим повреждениям. Такие платформы могут использоваться для транспортировки грузов в любых отраслях, применяющих паллетную тару, например, в сельском хозяйстве, в машиностроении, при производстве строительных материалов и других.

По мнению генерального директора ООО «Экостек» Сергея Хлебникова реализация данного проекта не только позволяет вывести на рынок новый качественный продукт, превосходящий аналоги из древесины, но и соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие» (блок «Экономика замкнутого цикла»).

«Экоподдоны — не только надёжное решение для транспортировки товаров с практически неограниченным сроком службы, но и возможность снижения полигонного захоронения трудноперерабатываемых полимеров, — рассказал Сергей Хлебников. — В перспективе, при выходе на полную производственную мощность ежемесячная потребность в сырье — отходах плёнки — может составить более 250 тонн. Это позволит значительно сократить объёмы захоронения мусора на полигонах и приведёт к улучшению экологической обстановки не только в Курганской области, но и в соседних регионах».

Экоподдоны призваны заменить классические деревянные. При этом использованные поддоны будут полностью перерабатываться в новые изделия. Так, по подсчётам компании, каждые 96 тысяч пластиковых поддонов сохранят более 2000 деревьев.

Первый вице-президент РАТМ Холдинга Виктор Беляев отметил, что решение задач в сфере экологии — одно из приоритетных направлений в работе предприятий холдинга. Так, в прошлом году одним из ее результатов стало очередное включение Катайского насосного завода (актив РАТМ Холдинга) в ESG-индекс российского бизнеса, подготовленный РБК и рейтинговым агентством НКР.

«Индустриальный парк „РИД Катайск“ заинтересован в привлечении резидентов, ориентированных на экологичные производства, — подчеркнул Виктор Беляев. — Уверен, что совместными усилиями мы сможем повысить уровень переработки отходов, что будет способствовать благополучию Курганской области и ее жителей».

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