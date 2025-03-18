Блоки питания БПК-5 для надежной работы устройства РЗА

Новый уровень надежности: блоки питания БПК-5, производства ООО «НТЦ «Механотроника», для электрических подстанций с переменным оперативным током, внесены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Блоки питания серии БПК-5 обеспечивают бесперебойное стабилизированное питание выпрямленным током для устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) и приводов силовых выключателей. Мощность, выдаваемая устройством для питания устройств РЗА — 50 Вт.

Основные особенности БПК-5

Блоки питания БПК-5 подключаются к трансформаторам собственных нужд (ТСН) (220 В) или измерительным трансформаторам напряжения (ТН) (100 В). Входное напряжение проходит через преобразователь, выпрямляется, стабилизируется и подается на выходы РЗА (для питания устройств РЗА) и ЭМ (для питания привода выключателя), обеспечивая стабильное 220 В (выход питания устройств РЗА и его дискретных входов) и необходимый уровень напряжения от 220 до 300 В для питания дополнительно электромагнита отключения от независимого источника (выход ЭМ) выпрямленного тока даже при падении входного напряжения до 60 В.

Инновации в БПК-5-Т

Модификации БПК-5-Т расширяют функциональность: могут питаться от измерительных трансформаторов тока (ТТ) благодаря дополнительным аналоговым входам тока. Это критически важно в режимах коротких замыканий близких к сборным шинам, когда напряжение на трансформаторе собственных нужд может сильно снизиться.

Как это работает?

Приоритетное питание БПК-5-Т от входов напряжения — блок использует ТСН или ТН, если их напряжение выше 60 В. Автоматическое переключение питания на ТТ — если напряжение падает ниже 60 В, БПК-5-Т начинают получать питание от измерительных трансформаторов тока Ia и Ic, обеспечивая бесперебойную работу РЗА. Если на объекте отсутствует возможность подключения цепей напряжения, БПК-5-Т может питаться только от токовых цепей.

Почему это важно?

Надежное питание устройств РЗА — это залог устойчивой работы энергосистемы и электроснабжения потребителей. Благодаря передовому инженерному решению блоки питания БПК-5 обеспечивают бесперебойную работу РЗА и коммутационных аппаратов даже в сложных условиях.

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