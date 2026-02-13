БМРЗ-50: надежное устройство РЗА для сетей 6-10кВ
Устройства БМРЗ-50 производства НТЦ «Механотроника» предназначены для выполнения функций релейной защиты, автоматики, сигнализации присоединений 6 (10) кВ и автоматики управления выключателем (АУВ) и могут применяться на подстанциях и распределительных пунктах с переменным, выпрямленным или постоянным оперативным током. Наличие механического реле дешунтирования и токовой подпитки позволяют использовать устройства БМРЗ-50 в схемах прямого действия на подстанциях без оперативного тока.
Преимущества:
Компактный размер
Работа с устройством через USB порт без подачи питания
Единое для всех устройств НТЦ «Механотроника» программное обеспечение «Конфигуратор-МТ»
Питание устройства от токовых цепей или цепей оперативного тока
Питание электромагнита отключения от токовых цепей через реле дешунтирования
Энергонезависимые блинкеры
Функция непрерывной самодиагностики, определяющая характер неисправности
Благодаря селектору направления ОЗЗ в устройствах серии БМРЗ-50 в сетях с изолированной нейтралью не требуется установка дополнительного оборудования для определения присоединения с однофазным замыканием на землю
ТП (РТП), РП 6-10кВ, оптимальный набор защит, дешунтирование, подпитка от цепей трансформаторов тока, ограниченный проектный бюджет — если все это не просто слова, а проектные требования, то БМРЗ-50 станет идеальным выбором.
Подробные технические описания доступны на сайте производителя НТЦ «Механотроника»
