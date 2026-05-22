Быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР) — это система, предназначенная для обеспечения надежного электроснабжения потребителей путем быстрого переключения на резервный источник питания в случае возникновения аварии или отказа основного источника.

Применение улучшенных алгоритмов в составе блока управления БМРЗ-БАВР и быстродействующий вводных и секционных выключателей SystemePact VCB с приводом типа «магнитная защелка» позволяет добиваться лучших показателей по быстродействию комплекса БАВР в целом.

Целью проведения испытаний было подтверждение корректности работы БМРЗ-БАВР и выключателей SystemePact VCB, а также определение полного времени срабатывания комплекса. Испытания проводились с выключателями из состава КРУ Systeme MVnex с подключением БМРЗ-БАВР и источника тестовых сигналов непосредственно ко вторичным схемам ячеек, что в свою очередь повышает достоверность проведённых испытаний. Для оценки быстродействия использовались главные контакты выключателя. Тестовые сигналы подавались из расчёта чтобы предаварийный режим был максимально похож на нормальный режим работы подстанции, а напряжение в аварийном режиме минимально входило в область срабатывания имитируя таким образом наиболее сложные условия срабатывания.

В результате проведенных испытаний комплекс БАВР, состоящий из БМРЗ-БАВР и быстродействующих выключателей SystemePact VCB, корректно выполняет необходимые функции, соответствует требованиям по быстродействию ключевых заказчиков, а также полное время срабатывания составляет 33-40мс.

За это время, БМРЗ-БАВР успевает измерить и обработать аналоговые сигналы, логику работы, выдать команду на блок управления выключателем SystemePact VCB, который, в свою очередь, успевает выполнить операцию включения. Для сравнения, звук от срабатывания выключателя проходит за это же время всего 14 метров!

БМРЗ-БАВР — интеллектуальное устройство, предназначенное для выполнения быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР), штатного автоматического резерва (АВР), а также возврата к нормальному режиму (ВНР) электроснабжения на подстанциях и в энергосистемах предприятий 0,4 — 35кВ.

НТЦ «Механотроника» производит решения БАВР с 2016 года, более 500 устройств установлено на объекты нефтегазового комплекса, горнодобывающей промышленности, а также атомной энергетики. Устройство поддерживает, помимо базовых протоколов Modbus RTU/ -TCP, МЭК 60870-101/ -103/ -104, протокол передачи данных МЭК 61850 (MMS, GOOSE), что позволяет применять как на традиционных, так и на высокоавтоматизированных подстанциях (ВАПС).

SystemePactVCB — вакуумный выключатель среднего напряжения на 10 (6) / 15 / 20 / 35 кВ. Является оптимальным экономически эффективным решением для установки в ячейки типа КСО/КРУ.

