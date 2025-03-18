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18 марта 2025, 09:41 23 Группа Компаний "СПИКОМ" - российский производитель станков лазерной и плазменной резки металла™ ⇒ Производство

В Новосибирске запущен в эксплуатацию очередной станок для плазменной резки труб ULTRATUBE 325-12

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На крупном предприятии Новосибирска специалисты ГК «СПИКОМ» запустили в эксплуатацию очередной станок плазменной резки труб ULTRATUBE 325-12.

Труборез ULTRATUBE 325-12 позволяет производить фигурную резку труб диаметром до 325мм длиной до 12м, возможна отрезная резка со снятием фаски с торца трубы под разными углами.

Станок плазменной резки труб ULTRATUBE 325-12Станок плазменной резки труб ULTRATUBE 325-12 © www.ультратерм.рф

Труборезы ULTRATUBE в основном применяются для производства винтовых свай и различных металлоконструкций. Оснащен роликовыми опорами, которые регулируются по высоте под разные диаметры обрабатываемых труб, а также передвигаются по рельсовым направляющим по всей длине рамы трубореза.

Плазменный труборез ULTRATUBE 325-12Плазменный труборез ULTRATUBE 325-12 © www.ультратерм.рф

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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Источник: www.ультратерм.рф

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