В Новосибирске запущен в эксплуатацию очередной станок для плазменной резки труб ULTRATUBE 325-12

На крупном предприятии Новосибирска специалисты ГК «СПИКОМ» запустили в эксплуатацию очередной станок плазменной резки труб ULTRATUBE 325-12.

Труборез ULTRATUBE 325-12 позволяет производить фигурную резку труб диаметром до 325мм длиной до 12м, возможна отрезная резка со снятием фаски с торца трубы под разными углами.

Станок плазменной резки труб ULTRATUBE 325-12 © www.ультратерм.рф

Труборезы ULTRATUBE в основном применяются для производства винтовых свай и различных металлоконструкций. Оснащен роликовыми опорами, которые регулируются по высоте под разные диаметры обрабатываемых труб, а также передвигаются по рельсовым направляющим по всей длине рамы трубореза.

Плазменный труборез ULTRATUBE 325-12 © www.ультратерм.рф

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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