MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте сегодня 29
Группа Компаний "СПИКОМ" - российский производитель станков лазерной и плазменной резки металла™ ⇒ Производство

На крупном производстве Барнаула произвели модернизацию станка ULTRATHERM через 6 лет эксплуатации

Технологии шагают вперед, настало время проведения модернизации станка ULTRATHERM MTRP-2060, 2019 г. в. на крупном производственном предприятии Барнаула.

После 6 лет эксплуатации встал вопрос о техобслуживании и модернизации станка плазменной резки металла ULTRATHERM. Как всегда наши специалисты рядом и в течение недели произвели полную модернизацию портала станка. Теперь станок проработает еще много лет !

Станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 после модернизации © www.ультратерм.рф

Модернизация включает в себя работы по замене всей электрики и электроники портала станка, установку нового профессионального промышленного контроллера SPM-7. В процессе проведения вышеуказанных работ также была произведена дефектовка и ремонт других узлов станка.

Произведена модернизация станка плазменной резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф

Компания «СПИКОМ» также осуществляет модернизацию станков любых мировых производителей. Если ваш станок превратился в груду железа, например из-за отстутствия комплектующих на рынке, то мы вдохнем новую жизнь в станок на основе своей элементной базы.

Производитель станков лазерной, плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.ультратерм.рф

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт