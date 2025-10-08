На крупном производстве Барнаула произвели модернизацию станка ULTRATHERM через 6 лет эксплуатации
Технологии шагают вперед, настало время проведения модернизации станка ULTRATHERM MTRP-2060, 2019 г. в. на крупном производственном предприятии Барнаула.
После 6 лет эксплуатации встал вопрос о техобслуживании и модернизации станка плазменной резки металла ULTRATHERM. Как всегда наши специалисты рядом и в течение недели произвели полную модернизацию портала станка. Теперь станок проработает еще много лет !
Модернизация включает в себя работы по замене всей электрики и электроники портала станка, установку нового профессионального промышленного контроллера SPM-7. В процессе проведения вышеуказанных работ также была произведена дефектовка и ремонт других узлов станка.
Компания «СПИКОМ» также осуществляет модернизацию станков любых мировых производителей. Если ваш станок превратился в груду железа, например из-за отстутствия комплектующих на рынке, то мы вдохнем новую жизнь в станок на основе своей элементной базы.
Производитель станков лазерной, плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.
