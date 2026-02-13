На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК в Астрахани состоялась торжественная церемония подписания приемо-передаточного акта и подъема флага на борту сухогрузного судна проекта RSD 49 «Каспийский берег». Сухогруз построен по заказу Астраханского порта и будет эксплуатироваться на Каспии.

Это третье судно данного проекта, строительство которого велось на астраханской верфи ОСК. Универсальные сухогрузы проекта RSD 49 предназначены для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Уникальной особенностью судов проекта RSD 49 является наличие большого среднего трюма длиной 52 м, что позволяет перевозить негабаритные грузы. В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью 1200 кВт каждый.

«Сегодняшнее событие — это не просто очередная сдача судна. Строя суда для прикаспийских государств, мы развиваем инфраструктуру будущего. Наше сотрудничество — это прямой вклад в наращивание грузооборота международного транспортного коридора „Север — Юг“. Суда ОСК обеспечивают современным, эффективным тоннажем кратчайший водный маршрут из Российской Федерации в порты Ирана и далее к рынкам Индийского океана», — отметил директор Департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин.