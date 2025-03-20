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artal 20 марта 2025, 08:40 68 Фотофакты

На базе Садко Next стали выпускать микроавтобус-вездеход

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 © s.auto.drom.ru

У некоторых дилеров Горьковского автозавода появилась новая мелкосерийная экзотика — вахтовый автобус с монокузовом на базе вездехода Садко Next.

В таком исполнении на шасси грузовика водружается переоборудованный кузов-фургон от ГАЗели Next. Здесь надо заметить, что Садко Next изначально унифицирован с «полуторкой» по кабинному модулю, поэтому оригинальное оперение грузовика без проблем сочетается даже с кузовов-фургоном ГАЗели.

Судя по одному из объявлений на Дроме, Садко Next в варианте автобус стоит от 8,7 млн рублей. Вместимость салона зависит от заказа. Предлагаются варианты от 3 до 8 мест (под права категории C) и от 11 до 16 мест (под права категории D).

Напомним, стандартный Садко Next оснащается 4,4-литровым турбодизелем ЯМЗ-534 мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 490 Нм. Он сочетается с 5-ступенчатой механической КП и «раздаткой» с жестким подключением переднего моста, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциалов. Высокую проходимость автомобилю также обеспечивают клиренс 315 мм и система подкачки шин. Управление раздаточной коробкой осуществляется при помощи кнопок на панели приборов, а не напольных рычагов. В базовой комплектации — АБС, электростеклоподъемники и круиз-контроль.

 © s.auto.drom.ru

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Источник: news.drom.ru

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ГАЗ, Садко Next
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